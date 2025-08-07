保誠人壽穩坐外商壽險第一 保誠集團執行總裁華康堯：深耕台灣

保誠人壽近年成長迅速，不論在產品設計、服務及品牌認同度皆深受市場及消費者肯定，根據壽險公會的統計數字，截至2025年3月，若以年化繳費率計算(APE)計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。早前保誠集團執行總裁華康堯第三度到訪台灣，他在出席台灣員工大會時，對此予以高度肯定，並表示保誠集團會持續深耕台灣，支持台灣保誠人壽的成長策略。

保誠集團執行總裁華康堯表示：「作為保誠集團在亞洲的重要策略事業體之一，台灣保誠人壽近年成長有目共睹。雖然當前的全球經濟及市場波動對台灣的市場帶來影響，但保誠人壽沉穩因應，透過穩健的資本結構輔以符合國際最佳實踐的風險管理，鞏固營運根基。同時，我們持續專注發展健康與保障業務，例如推出高端醫療產品、綜合分紅險等，成功把握消費者需求，推動優質增長。很高興再次到訪台灣，感受台灣同事的熱情及拼勁，也感謝各位的努力獲得回報。」

保誠人壽藉由產品創新及專注在三明治族的策略，近年快速成長，加上長期的經營策略及切合消費者所需的產品服務，作為保誠集團具高度策略性的子公司，與集團保險業務營運之間的整合度高，品牌與企業價值也緊密連結，在今年初獲中華信評授予長期保險公司財務實力評等與發行體信用評等「twAAA」，以及「穩定」的評等展望，為國內唯一一家獲此評等之外商壽險公司。憑藉嚴謹的風險管控及公司治理，不管是針對市場價格波動、交易對手信用評級、現金流量、內部控制等項目都仔細監測，淨值比及資本適足率皆高於法定標準，展現良好的經營績效。

在產品上，保誠人壽在過去12年銷售的分紅單之分紅宣告皆達100%中分紅以上水準，由於在保單設計、分紅管理、資產配置、投資操作及風險管理的經驗豐富及高成熟度，推出的分紅產品深受消費者歡迎；加上投資策略避免短期投機操作，以長期穩健的投資模式，輔以有效的進行匯率避險，降低短期投資市場的波動對紅利分配的影響。

最近推出的長紅計畫，在持續深耕分紅保單的基礎下，透過調查及數據分析消費者面貌及需求，從而發展更完整的商品組合及更到位的服務，全面滿足消費者在健康以及財富管理等方面的需求；例如針對高資產族群的「保誠人壽富御系列」醫療保險，精準分析他們在醫療規劃的期待，提供了同時滿足高品質醫療保障及資產傳承的需求。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽作為保誠集團具高度策略性的子公司，與集團之品牌與企業價值緊密連結。我們將持續以集團的支持為基礎，結合對全球保險業前瞻趨勢的了解輔在地市場的洞察及多個合作夥伴，以建構符合台灣市場的發展策略，讓保誠人壽持續成為外商壽險公司的領導者。」