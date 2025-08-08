台壽打造樂齡運動方程式

你做對運動了嗎？中信金控（2891）子公司台灣人壽攜手遠見雜誌共同發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少或從不運動。

即使是愛「動」族，仍有35.2%僅做散步、走路等無效運動，甚至把家務或工作勞動當成運動，顯示民眾對正確運動認知不足，老後健康可能危「肌」四伏。

台灣人壽連續四年針對樂齡友善議題進行調查，今年以運動友善為調查主軸，近七成（68.6%）40歲以上民眾有規律運動，超過三成（31.4%）很少運動甚至不運動。

當中有八成（81.0%）把「不動如山」歸因是「忙、懶、累」，包括生活工作忙碌、缺乏動力等；有兩成以上（21.4%）認為做家務或工作中勞動就是在運動。

自認是運動咖的民眾，竟有超過三分之一（35.2%）是把走路、爬樓梯、做家事代替運動，強度、時間都不足等同盲做無效運動；而64.8%做有效運動者，則過半數運動強度未達標準，調查亦發現逾四成（42.3%）民眾沒聽過或不了解肌少症，輕忽後果可能增加死亡或失能風險。

因應超高齡危「肌」，台灣人壽提出「新‧速‧實‧簡」打造樂齡友善運動方程式，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具，讓「動」與「不動」的民眾都想動，調查發現，45.5%運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，就像隨處可見的便利商店，在住家附近或下班回家路上可速去速回，讓運動融入日常。

調查更顯示，四成以上（44.3%）女性喜歡有AI教練指引健康有效運動；男性則看重運動成效，首選（41.6%）具記錄追蹤運動數據的數位科技。

今年論壇聚焦超高齡運動友善議題，台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶將連袂出席，論壇重量級卡司邀請八度蟬聯幸福國家的芬蘭前衛生部長、現為國際老人福祉科技協會榮譽主席瓦普‧泰帕爾（Vappu Taipale），視訊分享全球高齡化前五名的芬蘭，如何讓運動成為生活日常；緯創醫學科技董事長黃俊東將亮相「AI運動輔助機器人」，金鐘視帝李天柱、Curves（可爾姿）執行長林宏遠跨界名人交流超高齡友善運動、健康養老議題；論壇倡議夥伴REWOOD木酢達人亦連兩年力挺台灣人壽推動全民健康永續。