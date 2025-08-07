繳稅+發股息救援！6月國銀放款回溫 金融圈示警這件事
放款動能短暫回升，但企業長期投資仍顯疲軟。據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額43兆864億元，月增1,506億元是近三個月新高，主因周轉金需求轉正，貢獻逾半成長動能。
銀行局主秘張嘉魁說，今年延後報稅至6月，加上企業發股息的資金需求，使6月成為資金調度高峰，推升周轉金放款走揚。
以用途別觀察，周轉金放款餘額增至21兆8,970億元，月增827億元是三個月來最大增幅；但企業投資放款則續降至9,216億元，月減61億元，已連兩月萎縮。
整體來看，即便6月單月放款回升，累計上半年新增放款僅8,788億元，不及去年同期的一半。金融圈認為，關稅政策不明、產業景氣分歧，企業長期支出仍保守，投資意願未明顯回升。
展望後市，一家銀行主管指出，依往例，隨繳稅季結束，政府稅收進帳將加速還款腳步，可能導致7月總放款量反轉下滑。過去兩年皆見「稅收季後放款下滑」現象，今年情形恐重演。
此外，7月在各國關稅逐步出爐後，上半年支撐出口的提前拉貨潮恐告段落。法人預期，AI相關電子業資金需求可望延續，惟非AI電子與傳產業者在庫存偏高及關稅衝擊壓力大，將壓抑放款動能。
金管會7日公布2025年6月和前六月國銀存放款、獲利狀況。6月底本國銀行總放款餘額43兆864億元，因繳稅旺季帶動資金需求，使總放款年增回升到7.08%，終結連四衰。
6月底總存款餘額60兆1,938億元，月增3,859億元是今年次高，年增略增到5.34%。張嘉魁說，6月存款增加也是因繳稅季，使企業提前將錢存入帳戶。
也因6月放款月增0.35%，月增幅度低於存款月增0.65%，使6月底國銀存放比降到71.58%，月減0.21個百分點，連兩個月下降。存放比下滑，將影響銀行收益。
放款雖在第2季表現不佳，但受首季強勁動能支撐，仍續推升銀行利息淨收益，使累計前六月國銀稅前盈餘2,967億元，續寫史上同期新高。
三大獲利來源中，以利息淨收益年增12%至3,373億元最穩健，手續費收入也年增10.5%達1,536億元，惟投資及其他淨收益年減14%，為唯一衰退來源。
其中6月單月盈餘582億元，創歷年同期新高，主要因OBU（國際金融業務分行）獲利月增54%，受惠債市回穩與呆帳費用下降所致。
