國銀6月放款月增1506億元 週轉金需求旺

金管會統計顯示，截至6月底國銀放款總餘額為新台幣43兆864億元，月增1506億元，以用途別來看，以週轉金月增827億元最多。金管會說明，推估企業6月有繳納營所稅需求，加上發放現金股利，因此推升週轉金需求。

根據金管會統計，截至今年6月底止，本國銀行家數為38家，放款總餘額新台幣43兆864億元；逾期放款金額658.86億元，月減9.44億元；逾放比率0.15%，較5月底減少0.01個百分點，較去年同期減少0.01個百分點。

金管會銀行局主秘張嘉魁指出，放款餘額增加，主要是個人放款月增1117億元，民營企業放款月增607億元，公營企業放款月增323億元，不過政府機關呈現月減541億元；觀察放款用途別，週轉金6月為21兆8970億元，月增827億元，購置不動產為18兆6314億元，也呈月增612億元。

為何週轉金單月大增827億元，張嘉魁表示，企業6月有繳納營所稅、發放現金股利需求，可能因此有週轉金需求。

根據金管會統計，6月放款大增的前3名銀行，分別為玉山銀增加625億元、元大銀增444億元與台新銀增280億元。至於放款大減的前3名，台銀減567億元、中信銀減394億元與永豐銀減339億元。

金管會今天也公布國銀今年上半年獲利為2967.3億元，創下歷年同期新高，年增7.3%。張嘉魁指出，金融市場行情影響部分投資與其他收益，不過，受惠於整體利息與手續費收入增加，推升上半年獲利。

國銀6月全行獲利為582.4億元，如果拆分組成，以國內總分行441.2億元最高，其次是國際金融業務分行（OBU）的82.6億元，再來是海外分行56.2億元與中國地區分行2.4億元。

進一步觀察6月OBU獲利82.6億元，年增152.9%，張嘉魁說明，OBU部分，由於債券殖利率下降，帶動投資評價利益上升，加上衍生商品獲利增加、呆帳減少，因此貢獻OBU獲利。