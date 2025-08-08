群益金鼎證 挺科技權證

「川普2.0」時代以後，美國貿易戰對象由中國擴大至全球，面對金融市場的變動，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱表示，政策快速變動為市場交易帶來新的機會，尤其在市場劇烈震盪的區間，投資人可提前布局認購或認售權證，放大事件所帶來的潛在報酬。

問：今年資本市場波動加大，權證操作上該如何因應？

答：美國總統川普對各國課徵「對等關稅」，試圖改善貿易赤字；中東地緣衝突與俄烏戰爭的不確定性，也進一步加劇全球市場波動。加上美國通過的「大而美法案」，將牽動半導體產業走勢；企業財報優於預期或釋出利多展望，也可能推動個股短線走強，這些「已知時點」提供風險明確的操作機會，投資人可利用權證作為小資金參與大波動的工具。

問：對下半年權證市場的展望為何？

答：焦點將持續圍繞AI、半導體與高效能運算（HPC）族群。生成式AI應用加速落地，帶動晶片、伺服器、散熱、電源管理等供應鏈全面受惠。美國針對在國內設廠的外商提供稅務優惠，台、美科技股可望延續主流地位。投資人可聚焦有籌碼與基本面支撐的龍頭個股進行權證操作。看多者利用認購權證放大報酬；看空標的或是預期持有庫存遇短線波動震盪，可利用認售權證避險。熟稔權證操作的投資人甚至可同時持有認購及認售權證，組合成跨式策略，以掌握重大事件前後的波動機會，多空皆有利潤預期。

問：針對新手權證投資人的操作提醒與建議？

答：剛接觸權證的投資人，可先從了解商品基本架構著手，如實質槓桿、剩餘天期、價內與價外的關係，都是重要依據。初期可選擇造市積極、天期充裕、價內或價外10%以內的權證，有助提升報酬與控管風險。建議設定資金投入上限，停利與停損策略，建立屬於自己的操作節奏。循序漸進、穩健參與，有助在波動市場中累積經驗，逐步建立策略信心。