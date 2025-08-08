聽新聞
期交所推AI智能客服

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所為提升客戶服務品質與數位互動體驗，自8月起正式啟用全新建置的影像互動AI智能客服系統；系統以虛擬客服人物為設計核心，結合語意理解與標準化知識庫技術，支援中文、英文及日文三種語言，全天候提供使用者即時資訊查詢與基礎服務指引。

期交所表示，新系統能同時處理多位使用者提問，特別適合夜盤交易者及跨時區的國內外客戶，可獲得即時回應。

系統上線後，將有效承接日常高頻的基礎問題，協助同仁專注於需要判斷與溝通的個案查詢，同時可優化整體客服作業流程並提升效率。

期貨及選擇權具商品種類多元、規格差異大且涉及專業名詞與制度規則的特性，AI智能客服導入標準化知識庫，確保資訊傳遞一致、正確，降低人工客服因經驗差異而可能產生的理解落差，進一步提升客戶對服務品質的滿意度。

除即時查詢服務外，該系統亦具備教育與推廣引導功能。當系統辨識使用者具有學習需求時，可主動提供期交所影音知識網及數位學習網資源連結，協助使用者深入了解期貨基本概念、交易流程及商品特性。此設計不僅對一般民眾實用，也有助於大專院校學生延伸課堂之外的金融知識學習。同時，簡潔的操作介面與語音對答方式，對於操作數位設備不熟悉的樂齡使用者亦相當友善，能清楚提示與導引，方便上手。

期交所強調，系統正式啟用後，將持續觀察實際使用情況，逐步優化語意辨識、資料回應及服務流程；後續亦將依據使用者回饋及常見問題型態，滾動更新內容與功能，使AI智能客服在提供即時查詢服務的同時，兼具教育延伸與使用者支援的多元角色。

AI 期交所 臺灣期貨交易所

相關新聞

金管會、財政部力挺 三類房貸 銀行不得拒貸

房貸政策夾殺，民眾貸款買房愈來愈難。金管會、財政部兩大財金部會，昨（7）日聯手，針對「首購族」、「自住型買方」、以及「已...

壽險保費融資引爆新戰火 瞄準高資產財管商機

隨著亞洲資產管理中心正式啟動，台灣壽險業迎來新一波產品創新與高資產客群的爭奪戰，其中，「保費融資」成為壽險公司與銀行搶先...

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

為加強打詐，金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣...

群益金鼎證 挺科技權證

「川普2.0」時代以後，美國貿易戰對象由中國擴大至全球，面對金融市場的變動，群益金鼎證券總經理李文柱表示，政策快速變動為...

金管會打詐 推跨業照會機制

為強化詐騙防制力道，金管會已研提《詐欺犯罪危害防制條例》（簡稱《打詐條例》）修法，將推動建立銀行與虛擬資產服務業者（VA...

熱錢湧入 台幣勁揚1.7角

美國總統川普宣布將開徵半導體100%關稅，台積電將因投資美國豁免，台北股、匯昨（7）日同步走升，新台幣匯率盤中一度升逾2...

