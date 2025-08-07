半年爆30件申訴！新青安遭限多 金管會：這三類人禁隨意拒貸
民眾辦房貸變好難？金管會統計，近半年接獲30件民眾房貸申訴案，主要集中在「新青安貸款」及「央行限貸令」兩大類，反映貸款困難、撥款速度慢、貸款成數等問題引發民怨。
金管會對銀行承辦房貸，提出三大原則，一、房貸資源應優先提供給「首購族」、「自住型」及「已取得銀行貸款承諾額度」的民眾。
二、「首購」、「自住」及「已承諾」等三類房貸案，銀行不得逕予拒貸，應主動協助解決貸款問題。三、推動設置「單一申訴窗口」機制，以提升這三類房貸戶申訴效率與處理力道。
金融圈觀察，近半年房貸申訴案，集中在新青安核貸遭限、原獲承諾卻臨時縮水、撥款流程卡關等實務爭議，也凸顯了現行政府政策與分行實務落差。
為強化處理機制，金管會宣布，要求銀行公會及各銀行總行設置「單一申訴窗口」，集中處理這三類房貸戶爭議。
銀行局主秘張嘉魁表示，過往僅有諮詢電話，處理分散、責任不清，如今申訴窗口設於總行，可由上而下督導分行執行，確保訴求被落實。
依現行作法，若申訴內容牽涉單一銀行，金管會會轉請該銀行處理；如涉及政策方向，則會適度回應政策說明。
金管會提醒，民眾若遇房貸申請爭議，可致電銀行公會申訴專線(02)8596-2345，或至「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」查詢各銀行總行申訴窗口資訊；另亦可洽金管會代表號(02)8968-9665詢問相關機制。
