元大金自結 EPS 1.5元 元大證受惠台股7月日均量衝高
元大金（2885）公布七月自結損益，單月稅後純益為32.17億元，累計前七月的EPS為1.5元。
元大金旗下子公司，元大證七月稅後純益為19.58億元。台股7月日均量達4,455億元，營業天數較6月增加，證券經紀手收為主要動能。
元大銀行獲利來源與前月相當，為利息淨收益及財管手收，七月稅後純益為11億元。
人壽本月經常性收益持續穩定成長，但新契約業務量增加，保單相關成本上升，且避險成本居高不下，致本月小幅度虧損，單月稅後純益為-0.75億元。
