首家開辦！國泰人壽、國泰世華聯手推出保費融資服務 6張保單適用

國泰金控（2882）持續深化資產管理布局，並持續開發具國際競爭力的資產配置平台與商品。國泰世華銀行7日開辦「保費融資」服務，結合國泰人壽的商品，為高資產客戶創造資金彈性與價值，提供更專業、多元且整合性的財富管理方案。目前共有6張利率變動型保單適用該服務。

國泰人壽的「亞洲資產管理服務中心」已於7月1日首批獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」。高資產專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，開辦一個月內，受理保費已累積逾5千萬元新台幣；特別的是，這些客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。

而日前國泰人壽開出第一單，客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保國壽在專區特許商品美添增鑽利率變動型美元終身壽險，投保保費12.96萬美元（約380萬新台幣）。國壽目標在年底前美添增鑽年繳化保費達到4.5億元。

為協助高資產客戶創造資金彈性與價值，國泰人壽與國泰世華銀行合作保費融資服務，除了高雄資產管理專區的專屬商品美添增鑽外，為了提升保戶更多資產配置彈性，保費融資服務也適用於多項台外幣利變型指定商品，如旭滿鑫利率變動型終身壽險（定期給付型）、泰美好利率變動型美元終身壽險（定期給付型）、鑫得利利率變動型終身壽險、美添增鑫利率變動型美元終身壽險、鑽美滿利率變動型美元終身壽險（定期給付型），客戶可在一定的自備金額下，投保更高的保險額度，協助保戶彈性運用資金，達到高效的財務規劃與資產傳承布局。