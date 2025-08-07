首家開辦！國泰人壽、國泰世華聯手推出保費融資服務 6張保單適用

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國泰金控（2882）持續深化資產管理布局，並持續開發具國際競爭力的資產配置平台與商品。國泰世華銀行7日開辦「保費融資」服務，結合國泰人壽的商品，為高資產客戶創造資金彈性與價值，提供更專業、多元且整合性的財富管理方案。目前共有6張利率變動型保單適用該服務。

國泰人壽的「亞洲資產管理服務中心」已於7月1日首批獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」。高資產專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，開辦一個月內，受理保費已累積逾5千萬元新台幣；特別的是，這些客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。

而日前國泰人壽開出第一單，客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保國壽在專區特許商品美添增鑽利率變動型美元終身壽險，投保保費12.96萬美元（約380萬新台幣）。國壽目標在年底前美添增鑽年繳化保費達到4.5億元。

為協助高資產客戶創造資金彈性與價值，國泰人壽與國泰世華銀行合作保費融資服務，除了高雄資產管理專區的專屬商品美添增鑽外，為了提升保戶更多資產配置彈性，保費融資服務也適用於多項台外幣利變型指定商品，如旭滿鑫利率變動型終身壽險（定期給付型）、泰美好利率變動型美元終身壽險（定期給付型）、鑫得利利率變動型終身壽險、美添增鑫利率變動型美元終身壽險、鑽美滿利率變動型美元終身壽險（定期給付型），客戶可在一定的自備金額下，投保更高的保險額度，協助保戶彈性運用資金，達到高效的財務規劃與資產傳承布局。

壽險 保費 國泰人壽

相關新聞

半年爆30件申訴！新青安遭限多 金管會：這三類人禁隨意拒貸

民眾辦房貸變好難？金管會統計，近半年接獲30件民眾房貸申訴案，主要集中在「新青安貸款」及「央行限貸令」兩大類，反映貸款困...

金管會證實 已請保發中心研究非長期保證利費率商品

金管會今日證實已有提出非長期保證利費率新產品的構想。保險局副局長陳清源今天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其...

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

金管會今日指出，已請銀行公會及各銀行總行，針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相...

台積電豁免關稅 外資匯入、出口商拋匯…台幣升值1.7角

川普對半導體課徵100%關稅，但由於台積電在美設廠可望豁免，帶動外資進場台股，台幣升值強勁，終場收在29.82元，升值1...

新青安兩年已貸近兆元 財政部促公股銀行加速釋出房貸額度辦理

財政部7日指出，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）是為協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，提供貸款額度最...

三商美邦人壽加入 Whoscall 認證企業 用科技防範電信詐騙

為強化客戶通訊安全、主動防堵日益猖獗的電信詐騙風險，三商美邦人壽（2867）正式加入 Gogolook（6902） 旗下...

