金管會證實 已請保發中心研究非長期保證利費率商品

金管會今日證實已有提出非長期保證利費率新產品的構想。保險局副局長陳清源今天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其中，利率的部分主要和壽險有關，費率則和醫療險為主的健康險有關。

陳清源指出，對於壽險和醫療險、健康險這些非長期保證費率及利率，保險局已有請保發中心作「可調整保費商品」進行相關研究。陳清源進而說明，非長期保證的保險，一個和費率有關，一個和利率有關，利率攸關長期壽險商品，費率則是和醫療險、健康險相關，他進而舉例說明，例如健康險涉及保證費率及保證續保二大層面，若要作可調整式的保費，必須要有過去的完整經驗，尤其給付的時間點因為大環境的變化，經常會造成業者經營困難之處，因此，保險局才會請保發中心研議是否有推出這些商品的可行性。

陳清源舉例，壽險保單對於壽險公司經常會構成長期保證預定利率的壓力，由於是長期保證的預定利率，壽險公司的資產配置為了達到預定利率，使壽險很多資金不得不投到國外，加上匯率升值因素導致在經營上的困難及壓力，上述的原因，使得保險局也評估未來在商品設計上，包括健康險、長期壽險是否可以用「可調整的商品設計」來取代過去的長期保證的概念。

也有媒體以過去宏泰人壽的薰衣草事件，來提問保險局請保發中心研究「可調整保費」的商品時，是否同步請評議中心來研究？陳清源指出，保發中心就可行性的研究結果出來之後，也會和評議中心評估是否能保障消費者的權益，亦即，除了從商品面及損失率來進行研究，亦會找評議中心一起來參與研究來保障消費者的權益。