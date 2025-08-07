外銀首家 渣打銀行高雄資產管理專區推保費融資方案

渣打國際商業銀行積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，為滿足高資產客戶投資需求並兼顧財富傳承目的，渣打銀行7日宣布攜手保誠人壽推出「保費融資 （Premium Financing）」方案，成為首家提供保費融資方案的外商銀行，展現渣打銀行在高資產財富管理市場的創新實力與優勢。

渣打銀行已於7月1日成為首批進駐亞洲資產管理中心高雄專區服務的金融業者，並積極規劃多元金融商品，提供高資產客戶接軌國際的投資選擇。渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla指出：「對高資產客戶而言，累積財富、強化保障與傳承規劃，從來都不是單選題。在這樣的需求下，渣打銀行借鑒國外其他市場的成功經驗，帶給台灣投資者保費融資方案，可有效兼顧資產傳承、強化保障、以及多元配置的多重需求。­」

渣打銀行透過保費融資方案，協助高資產客戶在實現投資效益的同時，保有資金運用的彈性。客戶投保只需自備部分資金，再透過保費融資取得剩餘資金繳納保費，保留自有資金靈活配置的空間，更兼顧保障、資產傳承與整體財務規劃目標。針對此項服務方案，渣打銀行與保誠人壽合作為高資產客群量身打造專屬保險商品，藉由英式分紅潛在紅利滾存至保額的特色，提供長期穩健的家庭保障，同時兼顧高資產族群在資產傳承的需求。

渣打銀行積極推動財管業務成長，在強大專業團隊的支持下，無論在產品多元獨特性、市場觀點精準剖析都有亮眼表現。本次推出保費融資及保誠人壽產品，更完善「投資質押貸款」產品線，開啟多元金融資產的質押新賽局。

展望未來，渣打銀行自營平臺上的固定收益債券、新增的保費融資以及即將推出的「金融資產組合融資（Lombard Lending）」，將支持高資產客戶更彈性運用多元金融資產，增加資金運用的靈活性和便利性。