玉山金自結前七月EPS 1.25元 獲利突破200億元創歷年新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控。圖／玉山金控提供
玉山金控。圖／玉山金控提供

玉山金（2884）公布7月自結盈餘，單月稅後純益34.5億元，月增32.6%，累計稅後純益202.1億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加30.9%，EPS為1.25元。

其中，主要子公司玉山銀行單月稅後純益31.9億元，月增21.7%，累計稅後純益200.7億元，較去年同期增加40.8%。玉山證券累積稅後純益11.8億元；玉山創投0.02億元；保德信投信0.95億元，惟玉山金是於7月1日交割取得保德信投信91.19954%持股，依持股比例首度認列單月獲利0.16億元、累計認列獲利0.16億元。保德信投信累積前七月稅後純益為0.95億元。

