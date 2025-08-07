詐團人頭戶轉向法人戶？金管會要求銀行落實認識客戶

快訊

中央社／ 台北7日電

金管會今天表示，企業法人開設銀行帳戶，現行規定為實收資本額新台幣20萬元以下免驗資程序，不過檢調發現有些詐騙集團利用此管道申請開戶，銀行以為是小商家便核准，後來法人戶可能轉手賣掉變成人頭戶，目前已採取管制措施，也會宣導銀行加強落實KYC（認識你的客戶）。

立法院財委會今天考察國泰世華銀行與華南銀行阻詐機制與臨櫃關懷執行情形，包括金管會副主委陳彥良、金管會銀行局局長童政彰等人出席。

針對外界關注政府打詐、防堵人頭戶議題，銀行局長童政彰會後接受媒體採訪時表示，檢調觀察發現，銀行針對自然人帳戶有一套管控流程，目前法人戶實收資本額新台幣20萬元以下免驗資程序，發現有些詐騙集團也會開設法人戶，銀行以為是小商家，因此准許開法人戶，但後來法人戶可能轉手賣掉變成人頭戶。

童政彰指出，已經採取一連串管控措施，銀行公會都有實務上規範，銀行也會特別針對這類小型商家開戶進行KYC，後續持續監控，以加強管控。

至於金融機構攔阻狀況為何，童政彰表示，持續跟司法機關互相回饋意見，今年1到6月銀行臨櫃攔阻共7660件、攔阻金額達新台幣59.47億元，目前已經較少透過匯款、臨櫃管道，銀行也針對ATM提領現金提出管控措施，金融機構在防詐上不敢鬆懈，後續將持續精進風險管控流程。

至於外界關注外銀在台灣分行是否加入聯防系統，童政彰指出，這部分跟外銀客戶風險屬性有關，多數外銀分行在台灣是做上市櫃公司生意，大型企業不太會出現人頭戶問題，但如果有做小型商家生意，可能風險較高，因此也請銀行針對客戶做風險辨識，金管會也督導銀行公會召開加入聯防平台說明會，督促外國銀行在台分行加入。

