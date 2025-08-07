Visa代碼化技術支援「醫指付+」 強化醫療支付過程安全度

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
Visa宣布與「醫指付+ 」 APP 合作應用Visa 代碼化技術，進一步推動台灣醫療支付的數位轉型。左為Visa 台灣總經理黃慧琴，右為醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥。圖/Visa提供
Visa宣布攜手遠端醫療繳費工具「醫指付+」APP，透過 Visa 代碼化技術（Tokenization）的應用，為全台超過100萬會員 、150家醫療院所強化支付安全，推動台灣醫療支付的數位轉型。

Visa代碼化技術將銀行卡號的16個數字，轉為一串16 位數的「代碼（Token）」，讓卡號失去價值，就算資料遭駭也不易被盜用，保障持卡人敏感的信用卡卡號及交易資訊，讓消費者付款時更安心。

根據Visa統計，自2014年推出代碼化技術以來，已發行超過100億個代碼化卡號，代碼化技術更在2023 年，為全球阻詐高達6.5億美元。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，「醫指付+」攜手推動金流數位化，為台灣醫療產業提供更安全、更便捷的支付體驗。此次與醫指付合作的 Visa 代碼化技術，不僅強化醫療支付過程中的資安防護，更進一步降低詐騙風險與敏感資料外洩的可能性。

醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥指出，根據衛生福利部統計，全台有超過2萬家醫療院所 ，每年就醫人次高達近4億人 ，醫療場景中的支付需求日益增長。醫指付APP除了讓病患就醫無需再耗時排隊繳費外，亦能透過輸入就診資料，遠端支援醫療費用付款，並可於醫指付APP進行就醫紀錄管理，協助民眾更周全地照顧家人與長輩的就醫需求。醫指付正式升級「醫指付+」，強化密碼安全性、生物辨識登入、綁卡 3D 安全驗證。

