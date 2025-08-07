三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三大類房貸爭議，金管會下令銀行公會和各國銀總行成立單一窗口緊急處理。圖／本報資料照片
金管會今日指出，已請銀行公會及各銀行總行，針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事，要公會與各銀行的總行都要成立單一申訴窗口來處理這些爭議。

銀行局主秘張嘉魁指出，近半年來大約有30件與房貸相關向銀行局申訴的案件。張嘉魁進而說明，這些申訴案，銀行局會轉給銀行處理，銀行主要會先確認是否為首購貸款，來優先處理，包括根本申請不到貸款，或是撥款速度太慢，這些申訴都有，另外，有一部分和新青安有關，另有一部分是和央行限貸令，例如選擇性信用管制、總量管制有關。

張嘉魁也再強調，金管會在101年已發函，通令銀行辦理房貸時不可搭售房貸壽為條件，亦不能不當勸誘。

金管會並已請銀行公會於113年9月6日設置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，提供民眾查詢銀行是否有可承做購置住宅之貸款額度及各銀行諮詢窗口，依目前揭露資訊顯示，各銀行均尚有可承做額度。

