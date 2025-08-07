虛擬資產交易所幣安慈善捐款 將向災區用戶空投3,500萬元BNB
因應近期南部致災性豪雨所造成的損害，全球交易量最大的虛擬資產交易所幣安今天宣布，將向本次受災最嚴重地區的幣安用戶空投價值高達120萬美元的BNB幣安幣（約合新台幣3,500萬元）。
用戶身分認定將以用戶在幣安所提供之地址證明（POA）在本次受衝擊尤甚的南部地區，包括彰化縣市、雲林縣、嘉義縣市、台南市與高雄市。在2025年8 月7日前就已完成POA認證的既有用戶，將在其幣安帳戶直接收到80美元等值的BNB代幣券。此外，若是在2025年8月7日至8月20日間完成 POA認證的前15,000 名受災地區既有用戶，則將可獲得價值30美元等值的BNB代幣券。該慈善捐款預計將於8月14日起陸續空投至符合資格的用戶帳戶當中。
幣安執行長鄧偉政表示，「我們掛念每一位受到南台灣嚴重水災影響的社群與用戶，期盼透過這筆捐款能夠給予他們即時和實質的援助。我們也衷心期盼，每一位受影響的人們都能夠儘早恢復往日生活。」
