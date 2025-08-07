快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

除權息旺季！股息活水提供去處 將來銀行推活存最高1.8％優利

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
將來銀行推活存最高1.8％優利。圖／將來銀行提供
將來銀行推活存最高1.8％優利。圖／將來銀行提供

正值台股除權息旺季，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，為回應國人對於股息等收益配置及資金調度需求，特別推出活存最高享1.8%優利專案，有助於投資族群、小資族群的資金停泊。

據統計，台股7月已發出逾兆元現金股息，8日則有中華電（2412）、中信金（2891）兩檔重量級台股將配發普通股股利，尤其中華電每股配發5元現金創近9年新高、中信金每普通股也配發2.3元現金，兩者合計將發出約840億元現金。

股息入帳，將來銀行推出的活存5至20萬元可享1.8％優利、逾20萬元享1.5％且利息無上限的專案，既享相當於市場活存利率2倍以上的利息，又不像定存般受到期日的限制，非常適合投資人作為存款帳戶的首選。

將來銀行表示，本次主打活存輕鬆利率加碼機制，用戶在9月底前，無論是該月刷將將卡3筆（每筆100元以上），或完成財管指定任務，次月6日起即可享有活存5至20萬元享年利率1.8%回饋，及超過20萬的部分享有1.5%優利，利息無上限的回饋。

以領取現金股息20萬元為例，若存至將來銀行每月即可領息258元，若存入100萬元，每月則可領息逾1,200元。

將來銀行指出，市場上活存產品利率普遍介於0.7％至0.8％，純網銀因無實體分行，可將節省下來的營運成本回饋給客戶，可讓重視資金流動性的存戶無需綁約即可獲更具競爭力的優利，且還享有每月50次跨行轉帳、5次提款與1次跨行存款免手續費的回饋。

股息 中信金 將來銀行

延伸閱讀

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

台股利空出盡朝新高挺進 分析師點名這些族群放心買

台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

相關新聞

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

金管會今日指出，已請銀行公會及各銀行總行，針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相...

台積電豁免關稅 外資匯入、出口商拋匯…台幣升值1.7角

川普對半導體課徵100%關稅，但由於台積電在美設廠可望豁免，帶動外資進場台股，台幣升值強勁，終場收在29.82元，升值1...

新青安兩年已貸近兆元 財政部促公股銀行加速釋出房貸額度辦理

財政部7日指出，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）是為協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，提供貸款額度最...

金管會證實 已請保發中心研究非長期保證利費率商品

金管會今日證實已有提出非長期保證利費率新產品的構想。保險局副局長陳清源今天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其...

三商美邦人壽加入 Whoscall 認證企業 用科技防範電信詐騙

為強化客戶通訊安全、主動防堵日益猖獗的電信詐騙風險，三商美邦人壽（2867）正式加入 Gogolook（6902） 旗下...

凱基證券電子平台系統異常已修復 今日不開放電子下單

台股7日因關稅不確定因素消除，加權指數開盤大漲，不過部分投資人發現凱基證券APP跳出通知，顯示電子平台系統異常，正緊急處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。