除權息旺季！股息活水提供去處 將來銀行推活存最高1.8％優利

正值台股除權息旺季，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，為回應國人對於股息等收益配置及資金調度需求，特別推出活存最高享1.8%優利專案，有助於投資族群、小資族群的資金停泊。

據統計，台股7月已發出逾兆元現金股息，8日則有中華電（2412）、中信金（2891）兩檔重量級台股將配發普通股股利，尤其中華電每股配發5元現金創近9年新高、中信金每普通股也配發2.3元現金，兩者合計將發出約840億元現金。

股息入帳，將來銀行推出的活存5至20萬元可享1.8％優利、逾20萬元享1.5％且利息無上限的專案，既享相當於市場活存利率2倍以上的利息，又不像定存般受到期日的限制，非常適合投資人作為存款帳戶的首選。

將來銀行表示，本次主打活存輕鬆利率加碼機制，用戶在9月底前，無論是該月刷將將卡3筆（每筆100元以上），或完成財管指定任務，次月6日起即可享有活存5至20萬元享年利率1.8%回饋，及超過20萬的部分享有1.5%優利，利息無上限的回饋。

以領取現金股息20萬元為例，若存至將來銀行每月即可領息258元，若存入100萬元，每月則可領息逾1,200元。

將來銀行指出，市場上活存產品利率普遍介於0.7％至0.8％，純網銀因無實體分行，可將節省下來的營運成本回饋給客戶，可讓重視資金流動性的存戶無需綁約即可獲更具競爭力的優利，且還享有每月50次跨行轉帳、5次提款與1次跨行存款免手續費的回饋。