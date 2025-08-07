聽新聞
0:00 / 0:00
台積電豁免關稅 外資匯入、出口商拋匯…台幣升值1.7角
川普對半導體課徵100%關稅，但由於台積電在美設廠可望豁免，帶動外資進場台股，台幣升值強勁，終場收在29.82元，升值1.7角。
除外資湧入，出口商看到台幣升值力道強，也急忙出手拋匯，進一步推升匯價。匯銀人士表示，不少出口商最近看台幣接近30元，早就安排好陸續拋匯，今天升勢再起，立刻出手，生怕晚一步上回經驗又重演。
匯銀主管指出，台幣午盤過後一度升值超過2角，衝破29.8元，但尾盤央行進場調節，才讓升勢趨緩，後續走勢，則要看外資進出情況，及央行態度而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言