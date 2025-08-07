快訊

台積電豁免關稅 外資匯入、出口商拋匯…台幣升值1.7角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣勁揚1.7角，收在29.82元。圖／本報資料照片
新台幣勁揚1.7角，收在29.82元。圖／本報資料照片

川普對半導體課徵100%關稅，但由於台積電在美設廠可望豁免，帶動外資進場台股，台幣升值強勁，終場收在29.82元，升值1.7角。

除外資湧入，出口商看到台幣升值力道強，也急忙出手拋匯，進一步推升匯價。匯銀人士表示，不少出口商最近看台幣接近30元，早就安排好陸續拋匯，今天升勢再起，立刻出手，生怕晚一步上回經驗又重演。

匯銀主管指出，台幣午盤過後一度升值超過2角，衝破29.8元，但尾盤央行進場調節，才讓升勢趨緩，後續走勢，則要看外資進出情況，及央行態度而定。

