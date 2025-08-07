快訊

新青安兩年已貸近兆元 財政部促公股銀行加速釋出房貸額度辦理

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
新青安貸款自112年8月1日推動至114年6月底累計核貸12萬5,282戶，金額新臺幣9,650億餘元。圖／聯合報系資料照片
財政部7日指出，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）是為協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，提供貸款額度最高8成、延長貸款年限及利率補貼等優惠措施，凡無自有住宅家戶於購買成屋時均可申辦，且非央行選擇性信用管制措施的管制對象。新青安貸款自112年8月1日推動至114年6月底累計核貸12萬5,282戶，金額新臺幣9,650億餘元，穩定提供購屋自住民眾金融支援。

財政部並表示，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

財政部表示，近期新聞媒體報導民眾申辦新青安貸款，銀行核予的貸款成數未如預期，致產生資金缺口有購屋違約之虞等情，財政部表示，銀行於預售屋交屋受理民眾申貸時，係以現場實勘、市場行情、屋況與區域行情等多項客觀因素，進行不動產鑑價，並排除未來價格上漲之預期，核予適當貸款條件，以確保貸款風險可控並符合主管機關規範；民眾購買預售屋價格僅為參考因素之一，並非核貸的依據。

公股銀行辦理房貸資金額度，依據央行不動產信用管制及銀行法第72條之2限額等規範，自主遵循設算額度目標；財政部進一步說明，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。另配合於中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（下稱銀行公會）網站，揭露可承作購置住宅貸款額度資訊，以及設置電話諮詢專線，俾供民眾查詢；至核貸條件依據金融主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、負債所得比及還款能力等條件綜合評估。

財政部再次強調，為協助民眾購屋自住，本部持續督導公股銀行遵依行政院四項原則（包含維護金融體質安全、民眾自住首購及已承諾貸款優先、銀行自主調控貸款結構、審慎核貸及嚴格管理新青安貸款）、銀行法第72條之2不動產貸款上限規定、金管會及銀行公會授信原則規範及央行信用管制等規定，並精進新青安貸款優化措施，加強查核轉租等非自住違規情形，妥善調配資金，支持無自有住宅者安心成家，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。財政部同時呼籲民眾審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔範圍內選擇適合標的。

財政部 預售屋 青安貸款

