凱基證券電子交易系統異常已處理 持續模擬驗測確保電子交易正常服務
凱基證券7日上午9點因電子交易系統訊息傳遞發生異常，影響一般客戶電子下單，經緊急處理後，已於中午前恢復正常。惟為確保客戶交易回報資料正確性與完整性，今日電子交易仍維持暫停服務，其餘如現場及人工接單交易、DMA交易皆正常服務。
凱基證券表示，事件發生之初，已立即於官網及所有交易系統貼出以下系統異常公告：「目前各電子平台系統異常，已緊急處理中，請您先暫時透過所屬營業人員進行委託/查詢」；通路端亦隨即緊急通知全台分公司啟動人工接單，以維因應。
凱基證券正持續模擬驗測中，以確保電子交易正常服務。
