強化科技阻詐 華南銀研發雷神智能防護網

中央社／ 台北7日電

為強化科技阻詐，華南銀行研發「雷神智能防護網」，利用人工智慧（AI）識別異常帳戶。華南金董事長陳芬蘭今天表示，防制詐騙是一場長期抗爭，將持續透過技術創新、員工專業、客戶教育、跨界合作，建構更安全可靠的金融環境，守護民眾的財產安全。

立法院財政委員會上午赴國泰世華商業銀行、華南商業銀行，考察金融機構阻詐機制及臨櫃關懷執行情形，了解目前通報處理流程，並聯防演練示警通報、預警通報、調閱資料等作業。

陳芬蘭致詞表示，近年來防制詐騙是政府的施政重點，根據警政署165打詐儀表板顯示，今年上半年詐騙案件約8.9萬件，財損金額達新台幣480億元，整體情勢不容小覷。

陳芬蘭表示，華南銀行投入科技防詐，自主研發「雷神識詐模型」，透過AI分析交易特徵，即時偵測異常的交易行為，防堵金融犯罪的發生，此外也採取各種強化管控措施，持續加強行員的教育訓練，讓行員在臨櫃關懷提問時可以識別各種常見的詐騙樣態，同時在數位平台、ATM交易過程提升客戶的識詐能力。

華南銀行總經理黃俊智受訪時提及，各家銀行都一樣，目前防詐成功的案件仍遠低於被詐騙成功的案件，因此已請內部團隊找出被詐騙成功的案例，要從中學習到更多並教育員工，此外，也必須提升銀行行員的動能，因其執行臨櫃關懷時可能會被客戶責備，最好可與警政單位通報結合，以提高防詐成功率。

黃俊智表示，華南銀行現在也希望將防詐工作與業務結合，提升防詐動能，例如發展理財業務時多向客戶提問，藉此開發商機，同時也達到防詐、阻詐的效果。現在已有2、3起實際案例是客戶因而防詐成功、或於被詐後成功追回款項，這筆錢就可以投入理財，對銀行來說，不僅盡到社會責任，也對業務有所幫助，是很好的增加動能的方式。

華南銀行營運管理部經理曹俊恒表示，華南銀行打造「雷神智能防護網」，透過科技網、聯防網、守門網、識詐網等4面向提高防詐效能，如藉由AI技術強化科技阻詐效率，異常帳戶偵測率達7成，提升警示戶預先設控比率，並強化帳戶異常識別與交易攔阻機制，降低不法份子利用帳戶進行詐騙的風險。

詐騙 華南銀行

相關新聞

銀行圈存48小時是否要延長？金管會和刑事局都說不用

財委會今日赴國泰世華銀、華銀進行銀行阻詐考察，立委王世堅日前要求金管會延長銀行現行48小時的圈存時間，不過不只金管會，連...

三商美邦人壽加入 Whoscall 認證企業 用科技防範電信詐騙

為強化客戶通訊安全、主動防堵日益猖獗的電信詐騙風險，三商美邦人壽（2867）正式加入 Gogolook（6902） 旗下...

凱基證券電子平台系統異常已修復 今日不開放電子下單

台股7日因關稅不確定因素消除，加權指數開盤大漲，不過部分投資人發現凱基證券APP跳出通知，顯示電子平台系統異常，正緊急處...

金管會：打詐人頭戶 擴大查到企業人頭戶

金管會查人頭戶重點，擴大到企業人頭戶。金管會銀行局長童政彰指出，詐團對實收資本額在20萬以下、免驗資程序，讓銀行為其開立...

政院諮詢詐防條例修法建議 金管會：跨業聯防為重點

立法院財委會今日赴國泰世華銀行、華南銀行進行國銀的防詐成效考察，對此銀行局長童政彰會後受訪時指出，對於尚未有被害人產生，...

台股爆大量 部分券商下單APP傳出當機

台股7日出現噴出走勢，開高走高，盤中最下今年來新高，投資人積極搶進，成交量也擴大至4,000億元之上。卻也傳出部分券商下...

