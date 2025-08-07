康和證券前進嘉義水上、離島澎湖 宣導反詐騙

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券策略經營部協理陳銘尉（前排右三），前往嘉義縣水上鄉弱勢家庭脫貧服務親子教育課程宣導反詐騙。公司提供
康和證券（6016）響應打詐新四法，特別前往嘉義水上鄉、離島澎湖宣導反詐騙，期能教導大家「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」，達成強化反詐騙意識、減少發生數、降低財損數三大目標。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」資料顯示，今年上半年共受理88, 888件詐騙案，財產損失總金額為480多億元，平均每天財損2.65億元，其中投資詐騙案占整體詐騙損失金額逾五成。

今年嘉義縣協助經濟弱勢家庭脫貧服務親子教育課程日前於水上鄉舉行，康和證券策略經營部協理陳銘尉在現場進行防範詐騙宣導，告訴大家一定要謹記「要你出錢就是騙錢、要你交友就是詐友、要你投資就是騙局」原則，更不會對投資人與客戶發送要求加入會員、投資理財社團等簡訊或不明的連結，阻絕各類金融詐騙和非法金融商品的投資。

康和證券澎湖分公司日前也特別前往海巡署第七岸巡總隊、146艦隊、國立澎湖科技大學投資理財社等進行「反詐宣導暨理財講座」，楊宇鴻協理表示，年輕人想要開始投資理財，一定要運用合法的投資理財管道，只要是投資就會有風險，只要是看到「穩賺不賠、低風險高回報、網路上陌生人的投資Line群組等」，一定是詐騙，馬上將其封鎖加以刪除，避免與詐騙集團做沒必要的連結，遇到問題，隨時與自己可信任的證券營業員聯繫，才能確保錢財不被詐騙。

今年康和證券已成功攔阻偽冒康和證券行動下單系統「康和掌先機」的連結、偽冒康和證券名義徵才與以假投資Line社群推介個股進行詐騙等案件；同時已與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，雙方共同打擊詐騙守護民眾資產，展現攔阻詐騙之決心。

澎湖 詐騙集團

