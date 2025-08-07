三商美邦人壽加入 Whoscall 認證企業 用科技防範電信詐騙

為強化客戶通訊安全、主動防堵日益猖獗的電信詐騙風險，三商美邦人壽（2867）正式加入 Gogolook（6902） 旗下數位防詐App - Whoscall「認證商家號碼」服務。即日起，當 Whoscall 用戶接獲三商美邦人壽來電或簡訊時，將同步顯示「三商美邦人壽」公司名稱與綠色勾勾認證標章，協助客戶清楚辨識來電來源，有效降低受騙風險。

三商美邦人壽表示，此次合作涵蓋總公司、客服中心、電訪專線及簡訊專用等多支對外聯絡門號。三商美邦人壽藉由數位科技應用與資訊透明度的提升，致力打造安全可信賴的溝通環境，協助客戶第一時間辨識真偽，避免因冒名來電造成洩露個資或蒙受損失。

除加入 Whoscall 認證商家號碼外，三商美邦人壽亦從流程管理與識詐教育著手多管齊下，持續強化防詐作為。包括建置異常服務通報機制、防詐案例分享及大專院校講座等多元方式，提升員工與社會大眾的識詐意識，建構更全面的防詐防線。

三商美邦人壽呼籲民眾提高警覺、妥善保管個人資料，切勿提供帳號、密碼等資訊予他人；收到來路不明的簡訊或連結時，應避免點擊或下載，以防個資外洩。未來，三商美邦人壽將持續投入科技防詐工具、強化員工識詐訓練，並積極推動客戶防詐教育，用心守護每位客戶的權益。