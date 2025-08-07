國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶

面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一。有別於市場上多數由虛擬資產平台業者（VASP）提供保管功能或僅服務企業客戶的模式，本次試辦業務憑藉嚴謹的資安防護及風險控管機制，鎖定高資產個人客戶推出虛擬資產保管服務，提供客戶簡便且安全的保管機制。

國泰世華銀行觀察，虛擬資產保管的專業，不僅在於技術革新，更涉及組織、人才與風控的全面升級。國泰世華銀行虛擬資產保管試辦業務聚焦三大亮點：

一、建立多層次資安防線

國泰世華銀行以「私鑰管理」為核心，設計完整保管架構，採用專門存放加密貨幣私鑰的機構等級冷錢包，並建立多層授權簽核流程，完善各項風險控管機制。為了落實洗錢防制，國泰世華導入先進的鏈上金流分析工具，從過去單純識別並驗證客戶身分的「Know Your Customer (KYC)」，延伸至可識別和驗證虛擬貨幣交易地址以防止洗錢的「Know Your Address (KYA)」，以及可追蹤交易流向的「Know Your Transaction (KYT)」，掌握虛擬資產流向與風險輪廓。

二、導入嚴謹的金融交易標準，推出可信賴的虛擬資產保管服務

相較於多數虛擬資產平台業者所提供的保管服務，國泰世華憑藉銀行的金融專業角色，結合既有法遵專業與高資產客戶服務經驗，提供符合法規且更完善的虛擬資產保管服務。未來國泰世華將以高規格的保管業務為基石，專注於提升虛擬資產的流動性與應用價值，為客戶打造長遠而穩固的虛擬資產解決方案。

三、前瞻布局數位金融人才與組織升級

面對虛擬資產領域的快速變化，國泰世華在試辦階段即進行內部同仁教育訓練，未來將持續觀察市場發展，並透過與業界的交流與合作，引進前瞻觀點與創新技術，藉此驅動組織內部的知識迭代與升級，強化組織韌性與專業能量。

展望未來，國泰世華將以本次虛擬資產保管業務為起點，持續探索虛擬資產應用，並秉持「合規、安全與創新」三大核心原則，攜手主管機關與產業夥伴，共同打造值得信賴的虛擬資產金融服務。