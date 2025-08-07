聽新聞
凱基證券電子平台系統異常已修復 今日不開放電子下單
台股7日因關稅不確定因素消除，加權指數開盤大漲，不過部分投資人發現凱基證券APP跳出通知，顯示電子平台系統異常，正緊急處理，請投資人先暫時透過所屬營業人員進行委託與查詢。
今日上午開盤後不久，凱基證券因電子平台系統出現異常，已向主管機關主動通報，凱基證券指出，系統已修復，但今日暫時不開放電子下單，為了避免混亂，並保障客戶權益，請投資人透過營業人員進行委託與查詢。
