金管會：打詐人頭戶 擴大查到企業人頭戶

金管會查人頭戶重點，擴大到企業人頭戶。金管會銀行局長童政彰指出，詐團對實收資本額在20萬以下、免驗資程序，讓銀行為其開立法人帳戶，銀行以為是小店家就開立，結果該帳號就變賣為人頭戶，檢警調回饋該意見，金管會已透過銀行公會要求銀行對這種小型店家的開立，在KYC更為精進並持續監控。

他也指出，外資銀行的風險屬性各有不同，例如作上市企業為主的，都沒有人頭戶，例如這類外銀若在台灣設點是以服務台灣當地的大型跨國企業，就不會有人頭戶問題，相對免驗資企業較多的銀行，風險比較高，金管會也相對要求這類外銀要以自家客層不同作更高的風險辨識。

童政彰表示，29家外國銀行的分行接下來也將加入打詐聯防平台，金管會已發現很多詐團轉到設立法人、公司，把法人帳戶去賣，很多外銀分行只作上市櫃公司，但作小型企業的，不屬未上市法人，就有這種問題。

至於外籍移工，童政彰坦言，移民署的出入境資料的落差，主要來自於該移工在離境之前賣帳戶，卻並未立即離開，可能等3天之後才出境，這時資料就有空窗期。所以系統來不及串接，但至少可以掌握到已離境或逃逸的移工，

刑事局副局長陳世煌也指出，113年與銀行合作共攔阻13580件，101億元，現在重點在於要找到「潛在被害人」在詐網站的點擊或連繫查到的話，未來將著重在潛在被害人的保護，且要和銀行更深入合作。陳世煌也表示，刑事局已提出攔阻獎金新制，7月1日開始，警察和銀行獎金，由警政署核發2千至1萬元，例如高額財損500萬元以上，獎金為1萬元。陳世煌也對AI風險帳戶警示表示，已和北富銀合作，統計已舉報4.5萬件、阻詐37億，並和玉山銀合作進行防詐無塵實驗室的合作。