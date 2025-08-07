快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

元大銀數位帳戶 新戶享3%優利及99次跨提轉免手續費

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在生活成本不斷攀升的時代，如何聰明管理每一筆資金，已成為現代人關注的日常課題，對許多學生、小資族們來說，更希望找到一種「既能累積利息，又能省下手續費」的開源節流方法，兼顧資金流動與小額收益。看準這股趨勢，元大銀行推出數位帳戶臺幣高利優惠，新戶每月享3%高利活存，並提供高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，此外，只要客戶完成指定任務，最高還能再享600元回饋金，讓日常理財更輕鬆有感。

即日起至2025年9月30日止，元大銀行推出新臺幣高利活存優惠活動，針對數位帳戶新客戶祭出每月「臺幣3%高利活存」與「99次的跨行提款/轉帳免手續費」的雙重優惠，自帳戶審核成功後的六個月內均可享有，讓客戶月月累積利息之餘，還能節省跨行轉帳與提款的手續費。不僅如此，申辦數位帳戶的新戶還能享有專屬好禮，最高享600元回饋金！凡於活動期間線上開立數位帳戶新戶並新綁定任一行動支付，且首筆直扣消費或儲值滿百，即可享30%回饋（每人上限100元），此外再享新綁定行動支付200元回饋及每筆直扣消費或儲值50%回饋（每人上限300元），使新戶們不僅能賺取高利，也能省手續費。

另外，既有的元大銀行客戶們，也能享有最高100元回饋的專屬禮遇！凡於9月底前新綁定任一行動支付且首筆直扣消費或儲值滿百即可享30%回饋（每人上限100元），上述優惠使新、舊客戶均能透過日常消費再享回饋。

消費 數位帳戶 行動支付

延伸閱讀

元大銀行無卡提款跨機構開通 全台統一超商ATM可申辦

元大銀行推無卡提款跨機構開通服務 全台統一超商ATM皆可申辦

浙江人妻生前轉帳已婚男384萬...夫聯合岳父提告 判決出爐

整理包／領錢注意！多家銀行調降ATM提款額度 最低每日僅剩1萬元

相關新聞

銀行圈存48小時是否要延長？金管會和刑事局都說不用

財委會今日赴國泰世華銀、華銀進行銀行阻詐考察，立委王世堅日前要求金管會延長銀行現行48小時的圈存時間，不過不只金管會，連...

台股爆大量 部分券商下單APP傳出當機

台股7日出現噴出走勢，開高走高，盤中最下今年來新高，投資人積極搶進，成交量也擴大至4,000億元之上。卻也傳出部分券商下...

金管會：打詐人頭戶 擴大查到企業人頭戶

金管會查人頭戶重點，擴大到企業人頭戶。金管會銀行局長童政彰指出，詐團對實收資本額在20萬以下、免驗資程序，讓銀行為其開立...

政院諮詢詐防條例修法建議 金管會：跨業聯防為重點

立法院財委會今日赴國泰世華銀行、華南銀行進行國銀的防詐成效考察，對此銀行局長童政彰會後受訪時指出，對於尚未有被害人產生，...

集保結算所深化永續投資 目標三年百億元

為響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，臺灣集中保管結算所（000498）日前宣布，將逐年擴大永續金融商品投資規模，目標...

川普投顧又來了！新台幣強升近2角 台股報復性反彈

暨川普關稅將暫告一段落之後，Fed似乎成了美國總統川普下一個要「調控」的對象。美元指數今早下滑至98.2~98.3附近。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。