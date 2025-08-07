銀行圈存48小時是否要延長？金管會和刑事局都說不用

財委會今日赴國泰世華銀、華銀進行銀行阻詐考察，立委王世堅日前要求金管會延長銀行現行48小時的圈存時間，不過不只金管會，連刑事警察局都認為不用。刑事局詐欺犯罪防制中心執秘莊明雄指出，目前的五大類詐騙包括了假投資、假交友投資、假檢警、假交友徵婚、解除分期付款，都與電信都有關，占比73.2%，他也指出，運用電子化平台進行通報，已使流程平均從30分鐘縮為2分鐘，加速93%，因此現行48小時夠用，不用再延長，而統計迄今，聯防通報合計已圈存1.4億元，今年1至6月，各銀行啟動聯防案件29萬件。

銀行局長童政彰指出，圈存時間最早為24小時，之後延後至48小時，對於是否延長，已和警政署在7月4日初步會商，48小時應足夠，另外，也有保留更大彈性，對疑似涉詐帳戶，可在20天內回報辦理控管及解控。另外，為避免過度圈存，已要銀行公會訂定「聯防圈存實務作業說明及範例」。

莊明雄也指出，報案之後事刑事局會先透過通報系統，指示銀行先作金流圈存，銀行會回報是否圈存成功，有些報案6萬，但只有部分，例如3萬圈存成功。對於未來展望，莊明雄也指出，異業和同業結合、跨業合作，包括與電信、第三方支付合作，採取科技預警、快速處理達到全民防詐，將是重點。

調查局副局長吳以公則指出，100多個帳戶，查了6成，調查局希望能介接落地聯徵中心警示帳戶的總歸戶資料庫，建置AI分析系統，保護被害人財產。

數發部數位產業署署長林俊秀指出，數發部主要在第三方支付阻詐，也感謝童政彰在出任副局長時大力協助，建立登錄制來防止犯罪人士進入產業。數發部統計，目前已通過57家業者的登錄，並透過聯合稽查廢止16家許可，另外調查37家，罰鍰5家，共罰225萬。林俊秀也表示，已建立第三方支付聯防平台，查核時間從7至30天，減為1至3天，以提早完成圈存，已查到38000多筆，也分享可疑特店名單來作產業聯防。

華銀總經理黃俊智在受訪時指出，華銀透過向客戶的防詐，甚至因為協助客戶阻詐成功，包括討回帳款，因而客戶反而成為華銀的財富管理客戶，這類成功案例至少已有2、3件以上；黃俊智也進而指出，在關懷提問時不只有助於防詐，甚至還對華銀的財管業務有幫助，客戶因為感謝而有財管的回饋。

國泰世華銀行則建議，目前資料調閱已是用API來資料串接，未來希望電子化平台能更進一步，而屬於帳戶設控的方式，仍希望警政署進而用電子化，而非通報單的方式來改善。

財金公司也表示，將在8月底上線聯防廣播新機制，其中，11家先導銀行將在9月底上線，另外，10家先導在8月底上線前期金流查詢機制。