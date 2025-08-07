政院諮詢詐防條例修法建議 金管會：跨業聯防為重點

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
政院日前諮詢各部會詐防條例修法建議 銀行局長童政彰指出下一步將推動跨業聯防 。本報資料照片
政院日前諮詢各部會詐防條例修法建議 銀行局長童政彰指出下一步將推動跨業聯防 。本報資料照片

立法院財委會今日赴國泰世華銀行、華南銀行進行國銀的防詐成效考察，對此銀行局長童政彰會後受訪時指出，對於尚未有被害人產生，無法通報為警示戶的「可疑帳戶」，從5月起已建立銀行的聯防通報機制，可透過銀行之間的照會來攔阻潛在被害人匯款到可疑帳戶，甚至銀行可透過凍結帳戶的方式，在錢匯出後可因為凍結而退回潛在被害人的帳戶。

對於詐防條例的修法，在跨業聯防方面，童政彰也指出，由於虛擬貨幣的主管機關也是金管會，所以會先由金管會來作虛幣和銀行業務的跨業規管，虛擬資產法上路之後，規管強度也將提高，政院也已在詢問各部會對於詐防條例的修法意見，金管會這裡也會提出強化虛幣及銀行之間跨業管理的修法建議；至於沒有被害人的帳戶如何去鎖定？童政彰說，刑事局有很多名單，透過銀行臨櫃，雖然沒有鎖控，但可以把這些帳戶給銀行，臨櫃關懷去攔阻，在5月已建立起該機制，所有銀行都和刑事局介接，潛在名單先給銀行，讓銀行進入系統，也可讓即將要匯款的被害人，能即時攔阻。

童政彰指出，先前金管會已向警政署建議建立電子化通報平台，現在已完成建置，接下來將更進一步建立起預警通報平台，由警政署刑事警察局把異常的態樣、帳號給銀行，銀行若發現是其客戶，就會調閱客戶最近的金流資料，而這次在詐防條件也設有同業照會機制，了解客戶是否對資金來源、用途所說不實；他也強調，前線人員承受很大的壓力，金管會亦對此感謝基層人員。

童政彰說明，先前的作法，是在實際被害人產生之後，被害人在該銀行的帳戶為警示戶，該被害人在其他銀行的戶頭將被列為「衍生管制帳戶」，會被停止所有的自動化交易，而現在的同業照會聯防通報機制則是更進一步產生預警效果，在尚未有被害人，但已很危險的時候，就採取行動，甚至包括資金凍結，讓客戶想匯出去的資金匯不進詐團的戶頭。

童政彰指出，過去在沒有被害人的情況下，無法直接通報為警示帳戶，讓情況已讓台高檢了解，最後台高檢決定，由檢察官直接下令，另一種方式為警察機關若有入案資料，則可直接報給銀行，在沒有警示戶的情況之下，讓銀行知道這是有可能成為警示戶的帳戶，或是也有凍結資產的權力，該機制已在今年5月建立起來。跨行通報之下，款項就算匯出，但對方銀行也可啟動資產凍結作業。

童政彰指出，現在已建立照會機制的只有銀行及銀行之間，尚未跨業，接下來金管會希望至少虛擬幣和銀行金流之間，幣流及金流都要跨業照會，所以未來透過虛擬資產法納管虛擬幣之後，就會更精準建立跨業照會機制，提出虛擬幣與銀行的照會。至於第三方支付若要提升防詐成效，恐怕就需要更加強實名制，對於從第三方支付轉出金流的銀行，是否也由數發部來照會？對此數發部數位產業署署長林俊秀指出，從第三方支付的虛擬帳戶即可看出是在哪家銀行，銀行就可在必要時進而作圈存。

銀行局長童政彰專題演講「金融回饋的力量－創造多贏未來」。記者林澔一／攝影
銀行局長童政彰專題演講「金融回饋的力量－創造多贏未來」。記者林澔一／攝影

