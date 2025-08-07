快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

金管會擬修法打詐 建立銀行與 VASP 跨業照會機制

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為強化詐騙防制力道，金管會已研提《詐欺犯罪危害防制條例》（簡稱《打詐條例》）修法，將推動建立銀行與虛擬資產服務業者（VASP）間的跨業照會機制，突破現行僅限同業的資訊共享限制，強化金流與幣流整合，有效攔阻詐騙資金流向。

財委會今考察國泰世華銀和華南銀，了解阻詐機制及臨櫃關懷執行狀況。會中金管會也對目前執行成果做簡報。

銀行局長童政彰說，現行《打詐條例》已建立銀行間的同業照會機制，能即時鎖定可疑帳戶並加以控管，實務上防詐成效顯著。

這項制度當初在法規設計時，即優先納入銀行同業間資訊交流，因銀行已在監理架構內，具備一致的法遵標準與作業流程。

但隨詐騙集團日益倚重虛擬資產轉移資金，「幣流」與「金流」常交互運作已成常態。

童政彰指出，目前VASP雖已納入金管會的監理體系，但當時《打詐條例》立法時，尚未有VASP專法作為法源依據，因此照會對象未涵蓋VASP。未來隨著VASP專法上路，規管強度將進一步提升，有必要同步建立與銀行間的跨業照會制度。

VASP業者掌握虛擬資產流向資訊，銀行則具備金流端控管能力，唯有兩者即時交換可疑交易資訊，才能有效阻斷詐騙資金鏈。建立異業照會制度，有助在第一時間掌握異常帳戶與可疑交易，強化系統性防詐。

目前行政院已著手盤點《詐欺犯罪危害防制條例》實施成果，並詢問各部會是否有進一步精進建議。

雖條例修正主責為內政部，但金融相關章節由金管會主導，後續將依盤點結果，提出跨業照會相關修法建議，並配合推動納管VASP業者，正式納入照會架構。

金管會強調，跨業照會機制將成為下一階段打詐制度升級的關鍵，有助於整合金融監理與數位資產治理，保障民眾財產安全。

