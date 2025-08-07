統一資訊 AI 跨出零售揮軍金融圈 首辦金融資安趨勢研討會

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一資訊AI跨出零售揮軍金融圈，首辦金融資安趨勢研討會。統一資訊／提供
統一（1216）旗下統一資訊，宣告揮軍金融市場，並首度舉辦金融資安趨勢研討會，主題聚焦「AI驅動 × 資安並行」，吸引超過30位來自金融產業的高階主管與科技策略決策者齊聚一堂，探討數位轉型浪潮下，金融業如何以 AI與資安並進思維，打造兼具效率與穩定性的營運體系。

統一資訊去年底推出的AI機器人平台，可幫助金融業打造更安全的私有AI機器人，透過私有雲架構、RAG架構與人員權限控管功能，讓對安全性與法遵要求更高的金融業，得以善用AI的威力，快速客製出保險智能助理、法規AI專家等滿足金融業需求的人工智慧應用！而成功開發維運OPENPOINT APP的經驗，與處理高併發流量與大數據分析的Know-hows，複製到對資安與穩定性要求極高的金融業，為金融機構的數位轉型提供強勁動能，標誌著其業務版圖的重大策略擴張。

統一資訊指出，金融業將是今年跨出零售流通領域外的新重點，藉由過去開發支付APP、投信業APP、金融業零信任架構的經驗，加上具備「安全、自主、多元、擴充」的AI機器人平台，將能讓重視安全性與穩定性的金融業，加上零售業擅長的用戶數據分析與AI應用翅膀，為虎添翼！

隨著金融服務加速邁向全面數位化，資安已從傳統防禦策略，轉變為以「零信任架構」為核心的新世代資安模式。統一資訊指出，AI技術的導入雖可大幅提升營運效率，但若缺乏穩健的資安基礎，將可能成為攻擊者的突破口。因此，本次研討會特別設計一系列專題演講，提供金融業者決策參考，助力建立「AI驅動×資安並行」的雙軸升級方案。

研討會邀請多位業界專家分享最新趨勢，pwc執行董事陳念平分享「2026金融風險與未來展望」，統一資訊從金融業角度分別探討「AI驅動智慧營運新視角」與「高併發環境下的個人化服務」，KeyXentic執行長洪伯岳則分享金融業可以如何運用Keyper技術，提升治理資安成熟度，以及美商安瑞科技資深業務經理駱介正從守護資產角度討論「零信任架構的實踐經驗」，內容精彩豐富、實用性高。

統一資訊表示，面對日益複雜的金融科技生態系，唯有AI與資安同步前進，金融機構才能掌握新時代的競爭優勢，打造既安全又敏捷的營運未來。

AI 資安 金融業

