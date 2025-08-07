富邦產險跨域聯手台灣建築中心 共推「永續經營級防火標章」

火災事件除了造成民眾生命與財產的損失，也可能引發企業經營危機，富邦產險損防團隊提供專業災前損害防阻評估，近期更與財團法人台灣建築中心合作推廣「永續經營級防火標章」，引導企業建構可持續減災場域，並連結消防署「職場消防安全SDGs揭露指南」，再結合富邦產險深耕多年之損害防阻專業與經驗，提供企業強化火災風險管理建議，協助企業實踐永續經營目標。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，富邦產險擁有國內陣容最龐大的損害防阻團隊，從傳統製造到高科技產業、從火災到天災，都能透過現場查勘，以及各項先進的模型與工具，提供客戶優質災前風險控管、災後復原建議，致力協助提升企業經營韌性，透過損防團隊的專業評估，也能讓企業更了解防火安全上的各方面規劃。

建築中心執行長江欣政說明，建築中心致力維護建築產業的品質與安全性能，並且推動建築產業永續發展。除推動永續經濟活動認定參考指引之綠建築、智慧建築標章外，近期規劃在既有的「建築物公共安全防火標章」基礎上，連結消防署「職場消防安全SDGs揭露實務建議指南」及國際GRI標準，推出進階版的「永續經營級防火標章」，且建築中心為國際AA 1000永續報告書國內建築場域空間認證單位，經認證之場域，將可直接對接至企業主提報的永續報告書。

永續經營級防火標章召集人簡賢文教授進一步指出，永續在於可持續性行為，故永續經營級防火標章的主要指標包含鑑別防災重大災害議題、提出符合場域需求之火災因應作為、組織領導階層防火安全政策等三大面向的可持續性減災規劃。同時，也將過去防火標章以醫院、飯店為主，全面推廣到適用於全部上市櫃公司，展現政府單位對提升全民消防的企圖心。

林國鈺亦說明，自民國91年起，產險費率規章就已將防火標章納入減費項目，隨著費率自由化的過程，防火標章仍是費率訂定的重要因子。富邦產險鼓勵企業在追求成長的同時，也應重視風險管理，而建築中心所推廣的「永續經營級防火標章」對員工人身安全、企業聲譽、產業持續進步，深具意義。