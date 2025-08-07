快訊

集保結算所深化永續投資 目標三年百億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所深化永續投資目標三年百億元。臺灣集中保管結算所／提供
為響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，臺灣集中保管結算所（000498）日前宣布，將逐年擴大永續金融商品投資規模，目標在三年內永續投資部位達到新台幣100億元，透過實際行動助力永續金融及淨零轉型，並展現推動全方位公益的堅定承諾。

集保結算所董事長林丙輝表示，公司章程明定每年從盈餘中提撥一定比例的預算，長期投入弱勢、教育、運動、文化藝術及賑災等各類公益活動，此次擴大永續投資，不僅呼應金管會綠色金融政策，更希望透過長期投資永續金融商品所產生的穩健獲益，提升集保結算所支持公益活動的量能，配合金管會「金融大回饋」計畫，將金融市場發展成果與全民共享。

林丙輝強調，集保結算所永續投資的核心策略，是整合資源驅動台灣企業淨零轉型，提供工具支持金融業及上市櫃公司驅動企業轉型，預期帶動更多資金投入淨零發展，同時推升轉型經濟及全方位公益關懷。

目前金融市場的ESG金融商品，涵蓋ETF、共同基金及永續發展債券等多元標的。此外，永續發展票券也將於2025年下半年問市，集保結算所將持續配置各類型永續商品，助力落實ESG的優質企業，再將獲益持續投入公益活動，強化公益與永續投資的正向循環，以具體行動落實金融大回饋，促進全市場的永續發展。

