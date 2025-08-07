川普投顧又來了！新台幣強升近2角 台股報復性反彈

暨川普關稅將暫告一段落之後，Fed似乎成了美國總統川普下一個要「調控」的對象。美元指數今早下滑至98.2~98.3附近。新台幣匯價以29.95元開盤，升值4分，隨後在台股報復性反彈逾500點下，新台幣升破29.9元，開盤一個半小時內，最高匯價來到29.808元，升值1.82角。

台股今早報復性反彈，權值股台積電、鴻海漲逾4個百分點，川普最新發言，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。該言論消弭市場對232條款關稅的不確定性。

Fed理事庫格勒(Adriana Kugler)上周宣布將於本周五(8日)離任，任期原定至2026年1月。若川普任命一名臨時理事完成剩餘任期，將爭取更多時間篩選下一任主席人選，接替鮑爾(Jerome Powell)於2026年5月任期屆滿後的職位。《彭博》周三(6日)援引知情人士消息報導，美國總統川普的顧問正在鼓勵他提名一位臨時聯準會(Fed)理事，以填補即將出缺的理事席位，藉此為明年Fed主席換屆預作準備。

而《路透》報導，舊金山聯準銀行總裁瑪戴莉(Mary Daly)周三(6日)表示，鑑於就業市場放緩，以及她認為關稅對通膨僅構成短期威脅，她認為美國聯準會(Fed)不久後將需要降息。