元大銀行數位帳戶打造聰明理財 新戶享3%優利及99次跨提轉免手續費

在生活成本不斷攀升的時代，如何聰明管理每一筆資金，已成為現代人關注的日常課題，對許多學生、小資族們來說，更希望找到一種「既能累積利息，又能省下手續費」的開源節流方法，兼顧資金流動與小額收益。看準這股趨勢，元大銀行推出數位帳戶臺幣高利優惠，新戶每月享3%高利活存，並提供高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，此外，只要客戶完成指定任務，最高還能再享600元回饋金，讓日常理財更輕鬆有感。

即日起至2025年9月30日止，元大銀行推出新臺幣高利活存優惠活動，針對數位帳戶新客戶祭出每月「臺幣3%高利活存」與「99次的跨行提款/轉帳免手續費」的雙重優惠，自帳戶審核成功後的六個月內均可享有，讓客戶月月累積利息之餘，還能節省跨行轉帳與提款的手續費。不僅如此，申辦數位帳戶的新戶還能享有專屬好禮，最高享600元回饋金。

元大銀行表示，凡於活動期間線上開立數位帳戶新戶並新綁定任一行動支付，且首筆直扣消費或儲值滿百，即可享30%回饋（每人上限100元），此外再享新綁定行動支付200元回饋及每筆直扣消費或儲值50%回饋（每人上限300元），使新戶們不僅能賺取高利，也能省手續費。另外，既有的元大銀行客戶們，也能享有最高100元回饋的專屬禮遇！凡於9月底前新綁定任一行動支付且首筆直扣消費或儲值滿百即可享30%回饋（每人上限100元），上述優惠使新、舊客戶均能透過日常消費再享回饋。

元大銀行表示，隨著現代人生活型態與消費習慣逐步改變，銀行服務也朝向更多元化與整合化發展，透過元大銀行數位帳戶不僅提供高利及跨行提款/轉帳優惠，客戶亦能輕鬆進行理財、支付消費、外幣換匯等一站式的金融整合服務，讓資金運用的更聰明便捷。更多活動詳情，請造訪元大銀行官網。