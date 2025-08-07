聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

聯邦銀行（2838）公告自結2025年7月獲利，7月單月稅後純益4.89億元，累計前七月稅後純益31.99億元，累計稅前獲利較去年同期成長約1.6%多，累計每股稅後純益（EPS）為0.62元。

聯邦銀自結7月單月獲利4.89億元，比前月與去年同月均呈現下滑，但累計前七月稅後純益突破30億元，來到31.99億元，則是比去年同期仍維持成長局面。資產品質方面，聯邦銀7月底全行逾放比率為0.25%，備抵呆帳覆蓋率為476.24%，維持穩健。