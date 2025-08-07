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金融業 6月在大陸曝險金額續降
金管會昨公布金融三業（銀行、證券、保險）在中國大陸曝險金額，六月底為八○七九點五億元，年減二一二七億元，估計七月底將跌破八千億元；其中銀行業曝險金額六月底再降至七四九三點七六億元，月減近兩百億元，曝險占淨值倍數續降至百分之十五點二，估計七月將跌破百分之十五。
觀察銀行業實際曝險金額，六月底為七四九三點七六億元，較去年同期的九三六一點六一億元減少百分之十九點九五，其中以授信金額四九七七點九九億元占曝險比重最高，年減一二二三點○二億元；資金拆存減少三二六點六四億元，年減百分之卅七點八四的幅度最大。
金管會銀行局主秘張嘉魁說，國銀大陸曝險部位下降，和銀行在當地風控意識有關，由於大陸經濟下行、政府債務增加，以及不動產市場衝擊等因素，使銀行風險意識提高，包括授信、投資、資金拆存等各類用途部位都縮減。
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