富爸爸鬆口氣！兆豐產險減資三成 預期不須向兆豐金再討錢增資

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險決定再次減資彌補帳上虧損，兆豐產險今天董事會決議擬減資12.13億元，全數彌補帳上虧損，減資幅度達到近27%，減資後兆豐產險的資本額下降至32.86億元，因風險資本適足率（RBC）仍足夠，因此兆豐產險這次減資後不需再辦現金增資。

兆豐產險因為之前發行防疫保單慘虧百億，其再保攤回賠款遲遲未能獲得理賠，目前已在訴訟階段，兆豐產險除了滾動檢討提存之外，母公司兆豐金控也全力救援，累計兆豐金三度對兆豐產險增資，也就是在兆豐產減資彌補虧損後再增資，但此次兆豐產評估減資彌補虧損後財務指標仍屬安全，因此沒有要再辦增資、向母公司伸手討錢。

根據兆豐產險資料，兆豐產至2024年底的RBC為611.29%，高於法定標準200%以上不少，淨值比率在2025年第1季季報為38.1%，較去年底的37.31%要高。獲利方面，兆豐產險自結今年上半年累計稅後純益3.96億元，獲利較去年同期成長達到3倍多，每股稅後純益（EPS）為0.88元，在兆豐金四大子公司中，EPS僅次於兆豐銀居第二高。

兆豐金指出，兆豐產險此次減資不會影響RBC，減資金額則是剛好弭平帳上累積虧損，減資後兆豐產險資本額仍有30億元以上，在產險業中資本額仍算相對較大，而EPS則是在減資後可望提高，本次減資後兆豐金不須再對兆豐產險注資，實際減資基準日則是待金管會核准後訂定。