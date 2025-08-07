金融大回饋論壇／彰銀副總陳瑞珍：全面促社會共融

彰化銀行（2801）副總經理陳瑞珍昨（6）日表示，彰銀普惠金融以促進「社會共融」為理念，以人為核心，使每個世代不同條件的客戶、金融弱勢族群皆能享有平等機會，取得負責任、可持續的金融服務。

陳瑞珍昨日出席經濟日報舉行的「金融大回饋論壇--金融與社會共好」，以「金融業回饋社會的趨勢與使命」為題，發表專題演講。陳瑞珍首先分享，彰銀今年歡慶120周年舉辦首個大型活動「永續希望運動會」，攜手多家社福團體、醫療單位共同公開倡議永續發展目標，號召大眾響應「PAY伴圓夢計畫」，以創新金融服務為弱勢族群帶來希望。值得一提的是，彰銀為全台首家與器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心結為永續夥伴的金融機構，整合器官捐贈、病人自主及安寧緩和政策，以不同年齡層的角度推動生命教育，也期待提升器官捐贈認同感。

陳瑞珍談話重點

針對高齡者，響應政府推廣安養信託，已連續兩年獲獎，實際走入安養院等機構關心老年人生活。推出客製化信託服務，從資產運用、生活照護到風險防範，建構全面的樂齡財務防護網。另透過冷靜期制度、 風險交易控管、 關懷訪談、第三人確認機制強化樂齡者投資防詐意識與財務自主權。

對於年輕學子，陳瑞珍說，彰銀從校園紮根，前進校園辦理信託說明會；彰化地區推動CSR金融共好公益計畫；關懷弱勢家庭，提供獎助學金；扶植體育發展，於2022年成立彰銀射箭隊，成員大多為大學及高中在學學生，厚植實力競逐國際賽事。

至於年輕世代，陳瑞珍強調灌輸正確理財觀多元配置，彰銀盼年輕人輕鬆理財，不論基金、外國債或外國股票等皆降低門檻，從千元起步，並優化定期定額平台方便長期投資。

彰銀預開型安養信託是全業界門檻最低，只要500元就能成立信託專戶，目的希望年輕人提早規劃。

此外，彰銀承作青安房貸及青年創業貸款戶數皆超過1萬戶，陪伴年輕人成家立業。

最後，她強調打造多元、公平及包容的職場環境，近四年每年調薪約5%，今年也與工會簽訂團體協議。注重國安問題鼓勵員工生育。