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金融大回饋論壇／玉山銀行個金執行長許美麗：回饋行動 四路並進

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
許美麗。聯合報系資料照
許美麗。聯合報系資料照

玉山銀行個金執行長許美麗昨（6）日表示，玉山金融回饋行動從共築多元人才文化、共建友善公平職場的員工關懷出發，並透過十年瓦拉米計畫、全行加入失智友善組織、首創三方通話與即刻反詐機制、永續創生解決方案等與全民共享。

許美麗以「從員工關懷到全民共享：金融業責任新思維」為題，分享玉山的願景是成為台灣的玉山、世界的玉山。她分四個部分闡述，分別是共築多元人才文化、共建友善公平職場、發揮社會影響力、凝聚團隊實踐永續。

許美麗談話重點
許美麗談話重點

談到多元人才文化，許美麗表示，玉山秉持先培育人才再經營事業，透過3E（Education、Experience、Exposure，從教育訓練、工作經驗、與他人互動中學習）培育模組，領導梯隊階段性培養核心、管理等能力。

而「三世代共同決策模式」當涉及併購等重大經營決策時運用參與式管理決策，橫跨不同資歷與跨世代、跨總行前中後台，分行與海外代表，並鼓勵年輕人優先發言、提出不同想法。

共建友善公平職場方面，許美麗說，玉山有感恩文化，當同仁生小孩時，除了玉山寶貝成長基金每胎10萬元等各項母性健康保護計畫，同仁站起來鼓掌感謝她願意生孩子。

發揮社會影響力首先實踐普惠金融，全行加入失智友善組織，全國138分行獲認證，分行第一線同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務。首創臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當顧客臨櫃辦理特定高額交易時，銀行將透過簡訊或電話通知聯絡人。

其次，環境方面，許美麗指出，玉山瓦拉米計畫已十年，守護玉山山腳下第一畝田。另，玉山永續創新解決方案整合輔導、資金和廣宣資源全方位推動永續食農發展。

玉山也推動地方創生及社會企業，她強調在地特色能讓年輕人回流，但發現在地小農缺資金之外還缺技術及行銷平台，故與農糧署合作引入技術並整合資源，地方創生已扶植2,000多家企業。

職場 失智症 玉山銀行

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