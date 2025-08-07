金融大回饋論壇／永豐銀數位金融處長嚴國瑞：科技創新拚永續

永豐銀行數位金融處長嚴國瑞昨日分享永豐銀行在金融回饋的六大面向，涵蓋環境永續、生活永續、友善公益、防詐防駭、體育推手、產學合作，其中永豐銀行在綠能融資合作太陽光電廠及漁電共生聯貸案，均為全台第一。

經濟日報昨（6）日辦「金融大回饋—金融與社會共好」論壇，嚴國瑞進行專題演講，講題為「金融回饋社會創新作為」。

嚴國瑞談話重點

嚴國瑞表示，科技始終來自人性，科技必須服務人群，由金融科技創新增進金融福祉。環境永續方面，永豐銀行更在意綠能產業鏈及生態系統，經過九年努力，綠能融資超過1,620億元，合作太陽光電廠的市占率高達三成，銀行業第一，漁電共生聯貸案逾500億元、裝置容量達930MW，不論案件數、金額及裝置容量，都是全台第一。

永豐取得台灣碳交所首批碳權1萬公噸，同時首創「綠電交易信託平台」導入信託機制、促進綠電交易自由化，預估一年可創造約1,645座大安森林公園的減碳效果。

生活永續方面，首創「iBranch金豐便平台」線上預填表單、預約取號，分行數位整合服務量超過20%。首創「eNote無紙化綠能櫃檯」臨櫃表單電子化，2023年節約交易用紙超過1,200萬張。永豐DAWHO App數位帳戶希望年輕人與非高資產客戶，在使用數位金融當下，被當作大戶對待。

友善公益則致力消弭數位落差，打造金融友善環境。嚴國瑞指出，永豐首創視障點字金融信用卡、語音ATM建置感應功能。永豐金控、銀行共同成為聯合報系500碗2025的首席贊助，支持第一份台灣人觀點的美食評鑑。

防詐防駭作為則是導入ATM專區人臉辨識門禁與紀錄系統，降低車手利用機會。網銀全面實施FIDO生物辨識手機設備綁定。永豐並與聯合信用卡中心合作「3D刷卡FIDO驗證」，避免駭客手機綁架。

體育推手方面著重多元項目，永豐銀行冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」邀請台灣職籃史上最強洋將「魔獸」霍華德加入。另贊助小型運動賽事3X3籃球、連五年支持政大雄鷹籃球隊等。

最後是產學合作，與成功大學合作，提供百萬獎助學金，首創財務金融、金融科技與資訊工程產業碩士專班，整合產學資源。