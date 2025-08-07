聽新聞
0:00 / 0:00

金融大回饋論壇／永豐銀數位金融處長嚴國瑞：科技創新拚永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
永豐銀行數位金融處處長嚴國瑞。聯合報系資料照
永豐銀行數位金融處處長嚴國瑞。聯合報系資料照

永豐銀行數位金融處長嚴國瑞昨日分享永豐銀行在金融回饋的六大面向，涵蓋環境永續、生活永續、友善公益、防詐防駭、體育推手、產學合作，其中永豐銀行在綠能融資合作太陽光電廠及漁電共生聯貸案，均為全台第一。

經濟日報昨（6）日辦「金融大回饋—金融與社會共好」論壇，嚴國瑞進行專題演講，講題為「金融回饋社會創新作為」。

嚴國瑞談話重點
嚴國瑞談話重點

嚴國瑞表示，科技始終來自人性，科技必須服務人群，由金融科技創新增進金融福祉。環境永續方面，永豐銀行更在意綠能產業鏈及生態系統，經過九年努力，綠能融資超過1,620億元，合作太陽光電廠的市占率高達三成，銀行業第一，漁電共生聯貸案逾500億元、裝置容量達930MW，不論案件數、金額及裝置容量，都是全台第一。

永豐取得台灣碳交所首批碳權1萬公噸，同時首創「綠電交易信託平台」導入信託機制、促進綠電交易自由化，預估一年可創造約1,645座大安森林公園的減碳效果。

生活永續方面，首創「iBranch金豐便平台」線上預填表單、預約取號，分行數位整合服務量超過20%。首創「eNote無紙化綠能櫃檯」臨櫃表單電子化，2023年節約交易用紙超過1,200萬張。永豐DAWHO App數位帳戶希望年輕人與非高資產客戶，在使用數位金融當下，被當作大戶對待。

友善公益則致力消弭數位落差，打造金融友善環境。嚴國瑞指出，永豐首創視障點字金融信用卡、語音ATM建置感應功能。永豐金控、銀行共同成為聯合報系500碗2025的首席贊助，支持第一份台灣人觀點的美食評鑑。

防詐防駭作為則是導入ATM專區人臉辨識門禁與紀錄系統，降低車手利用機會。網銀全面實施FIDO生物辨識手機設備綁定。永豐並與聯合信用卡中心合作「3D刷卡FIDO驗證」，避免駭客手機綁架。

體育推手方面著重多元項目，永豐銀行冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」邀請台灣職籃史上最強洋將「魔獸」霍華德加入。另贊助小型運動賽事3X3籃球、連五年支持政大雄鷹籃球隊等。

最後是產學合作，與成功大學合作，提供百萬獎助學金，首創財務金融、金融科技與資訊工程產業碩士專班，整合產學資源。

綠能 永豐銀行 太陽光電

延伸閱讀

民眾小心！詐團冒名中華電信和165防詐中心 最新話術看這裡

陸挺未來產業 喊擴大金援 半導體、數位基建等受惠

台指期 外資樂觀布局

業界首家 永豐iWish加速GAI創新應用

相關新聞

壽險業投資不動產創新高 法規鬆綁助攻 餘額達1兆5,953億元

根據中央銀行最新統計，截至2025年6月底為止，壽險業不動產投資餘額已達1兆5,953億元，創歷史新高，6月單月淨增資金...

金融大回饋論壇／彭金隆三階段行動 打造共好正向循環

金管會啟動「金融大回饋」行動計畫，主委彭金隆昨（6）日指出，金融業應將「回饋社會內化為經營核心」，並朝系統性、整合性、前...

兆豐證 聚焦AI權證

今年台股迄7月底小漲2.3%，期間行情劇烈震盪，高低點落差達6,600點，以AI股居市場主流。兆豐證券除提供投資人精準參...

上市公司Q2財報 申報至14日

臺灣證券交易所昨（6）日表示，截至目前為止，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為958家及89家，共計1,047家。...

壽險布局商辦大樓 加速度

進入2025年，隨著壽險業不動產投資最低投報率門檻自2.97%大降至2.419%，新制自元月上路，形成重大利多，壽險資金...

銀行力推二順位、理財型房貸

央行打房以及不動產市場前景面臨價格鬆動等變數，使得國銀承作房貸量能持續吃緊，態度也轉趨保守，但是以房屋為擔保等非屬房貸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。