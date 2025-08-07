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金融大回饋論壇／富邦金控風控長徐偉傑：四大策略 推動永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
徐偉傑。聯合報系資料照
徐偉傑。聯合報系資料照

富邦金控（2881）風控長徐偉傑昨（6）日表示，富邦金控持續以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動永續金融，展現企業社會責任，並運用AI模型，引領同業成立「鷹眼識詐聯盟」，透過數位防詐教育、員工福祉提升、健康促進與弱勢關懷，打造多元友善服務，落實金融平權，展現金融影響力。

徐偉傑昨日以「領跑永續金融：富邦實踐金融影響力」為題發表演說，他表示，金融業能夠發揮最大力量的地方就在永續金融，就如同2024年聯合國氣候峰會（COP29）被稱作金融COP，揭示資金為淨零轉型核心，台灣也於2022年公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，其中綠色金融也來到方案3.0。

徐偉傑談話重點
徐偉傑談話重點

徐偉傑指出，2021年是金控「起家厝」富邦產險成立60周年，因此富邦金推出「永續願景藍圖」，以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動永續金融，並以2030年綠色金融達2.91兆元為目標，而在2024年富邦綠色金融已超過2.5兆元。

在保險方面，富邦產險是首家產險承諾「淨零承保」，並透過綠色工程保險方案、綠能產業損防服務等協助客戶低碳轉型。

富邦亦展現金融影響力，舉辦SBT議合工作坊，在商品與服務方面，富邦完成全台首例政府機關發行永續債，其也擔任北市府100億元永續發展債標售與發行經理行。

在安全金融方面，徐偉傑表示，北富銀運用AI專利技術建置防詐預測模型，公私部門合作組成鷹眼識詐聯盟，目前已有38家金融機構加入，並且有80%以上警示帳戶預先控管率，守護金融安全。

產險 富邦金控

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