金融大回饋論壇／兆豐銀行總經理黃永貞：防詐阻詐 重中之重

兆豐銀行總經理黃永貞昨（6）日針對金融回饋創新作為，強調防詐阻詐應是重中之重的課題，透過多項具體措施，包括率先暫停網路非實名制廣告、提供T+2交易猶豫期、結合八大公股行庫與多家科技企業組成「金融與科技反詐騙大聯盟」，都是讓客戶有感的服務，未來將以金融大回饋為核心，達到與社會共好、客戶共榮、員工共贏。

黃永貞昨日以「金融回饋創新作為與實踐經驗」為題進行演講。黃永貞說，兆豐銀透過多項措施防詐、阻詐，對警示帳戶控管皆符合金管會兩大指標都小於1。兆豐銀亦透過履行社會責任、支持體育活動、參與生態保育、推廣金融知識積極回饋社會。

黃永貞談話重點

在回饋客戶方面，黃永貞表示，兆豐銀提出許多讓客戶有感的服務，由於氣候變遷，兆豐在過去幾年舉辦多場SBT議合工作坊，協助客戶進行轉型；同時，兆豐銀推出專案貸款三部曲，第一部支持青年創業，第二部透過「好孕貸」幫助準爸媽迎接新生命，截至今年6月撥款金額達上億元。

第三部則是協助長者「以房養老」，近二年撥款金額接近20億元。另外，兆豐銀也透過設置友善分行、推動信託創新、全方位業務整合平台（AIO）、24小時線上結匯等，提供客戶更便捷的服務。

在回饋員工方面，黃永貞認為，員工是企業最重要的資產，是推動銀行營運發展的基礎。兆豐銀不僅連續九年入選台灣證券交易所「台灣高薪100指數」成分股，在結婚補助、婚嫁、產假、產檢假、陪產假、家庭照顧假、育兒津貼皆優於法令，另提供志工假，鼓勵員工參與志工服務。同時透過員工持股信託補助、健康檢查制度、旅遊補助等，讓員工感到安心及被照顧。