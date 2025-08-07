金融大回饋論壇／金管會銀行局長童政彰：倡議式監理 鼓勵具特色機制

金融回饋該如何落實與檢視？銀行局長童政彰昨（6）日表示，金融業對社會的回饋不應流於形式，而是與核心經營、內部文化緊密連結。金管會並未以法令強制推動金融回饋，而是採取「倡議式監理」，鼓勵金融機構主動設計具自我特色的回饋計畫，從政策引導走向文化深化。

童政彰指出，回饋不只是財務報表上的捐贈數字，更可轉化為提升員工向心力、預防風險的內在力量。實務觀察顯示，回饋機制紮實的機構，行員滿意度與忠誠度通常較高，舞弊案件也相對較少，這種「軟性效益」正是金管會關注的關鍵。

他舉例，一位退休分行經理曾靠觀察員工生活壓力、財務狀況，協助降低舞弊風險，這正是金管會倡議的「KYE」（Know Your Employee）概念─關懷員工本身就是一種回饋。金管會也正研議，未來如何將回饋成果納入治理評估機制。

目前回饋倡議以銀行業為主，金管會期望未來能擴大至證券、期貨、保險等業別，形成跨業參與的社會回饋文化。

童政彰指出，國際已有相似趨勢，如美國《社區再投資法》會定期評估金融機構對社區經濟發展的貢獻，因此外銀海外布點對當地社區的回饋承諾，也會是監理機關關注的重點。