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新台幣緩跌 淪最弱亞幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台美關稅協商進入延長賽，市場不確定性升高，股匯市同步承壓。新台幣昨（6）日終場收29.99元兌1美元，貶值6.3分，收盤價為當日最低匯價29.99元，成交量僅14.895億美元。新台幣昨日貶幅0.21%，淪為最弱亞幣。

匯銀交易員指出，雖然新台幣昨天貶勢明確，但尾盤時央行疑似進場調節，刻意壓抑貶幅，讓匯價收在30元整數關卡前緣，避免一次性貶破重要心理門檻。匯銀指出：「央行讓匯價緩跌，是為保留後續因應可能震盪的空間。」

除了關稅不確定因素外，7月以來外資持續領息匯出，也加劇新台幣貶壓。匯銀指出，上市櫃企業現金股利進帳進入高峰期，本周約有上千億元股利發放，外資持股比重高的企業如中華電信、中信金等，本周將陸續發放股利。若以外資持股約三成估算，預估將帶來至少10億美元的潛在匯出壓力，對匯市形成短期利空。

從市場交易結構來看，昨日外資持續匯出，而出口商因匯價走貶轉趨惜售，進口商與投信則進場買匯，市場買匯力道略強。

匯價 外資 新台幣

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