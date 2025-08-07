多檔期貨保證金調整
臺灣期貨交易所昨（6）日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、美國道瓊、富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF、群益深証中小ETF、元大美債20年ETF、中信高評級公司債ETF、國泰20年美債ETF、統一FANG+ETF、小型統一FANG+ETF等期貨契約，以及臺指、富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF及群益深証中小ETF等選擇權契約的保證金，並自今日一般交易時段結束後起實施。
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