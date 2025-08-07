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北市出現保管箱荒

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台北市近期掀起一波罕見的「保管箱荒」。因某金控旗下銀行分行因改裝停辦保管箱業務，要求承租人於一個月內退租清箱，導致上萬名客戶倉皇尋找替代方案，市區保管箱一夕之間成為稀缺資源，不少民眾戲稱存放的貴重物品成了「無殼」資產。

銀行業者透露，近期到行洽詢保管箱的民眾明顯激增，主因是該家位於北市精華區的分行通知全面終止保管箱契約。承租人大少是鄰近機關的公務員，消息一出，客戶蜂擁前來辦理退租作業。據一名承租人指出，現場人潮眾多，排隊等候時間長達2到3小時。

保管箱原是理財族群的低調首選，但隨著國人財富累積、對實體保管需求提升，近年保管箱業務供不應求。然而，銀行為追求空間效能與業務收益，加上保管箱需設置於自有行舍且投報率偏低，導致不少銀行陸續縮編或終止保管箱服務。

知情人士指出，目前已有多家大型民營金控傳出將調整保管箱策略，不僅限量提供，且鎖定「VIP客戶」專用，門檻動輒須達300萬元以上的流動存款。

金控 公務員 銀行業

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