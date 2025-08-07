房貸老客戶展期優先 擠壓新貸戶

房貸資金緊俏，新申辦房貸仍須排隊等撥貸，各銀行因應央行控管放款集中度，以及不動產市場風險等因素，對於一般傳統房貸，除了公股行庫配合政策以新青安房貸為優先外，民營銀行則以理財貴賓客戶、既有房貸客戶展期等為優先，都擠壓新辦房貸額度導致排隊等更久。

民營銀行高層指出，央行嚴控各銀行不動產授信比重，要降低相關授信集中度，再加上今年來的大交屋潮，以及房市下行風險可能增加等因素，因此銀行對於房貸相關業務成長腳步自然也放緩，房貸資金吃緊狀況也就暫難緩解，因此不少既有的房貸老客戶展期維持額度，對銀行來說會更優先於新房貸戶。

另外，房貸客戶因為與銀行建立長期的契約關係，並且有資產也有較多理財工具選擇空間，因此銀行多會開發這些客群的理財業務商機，相對的，已經是理財貴賓的族群若有新增房貸，也較容易成為銀行優先受理的對象。