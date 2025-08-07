聽新聞
0:00 / 0:00

房貸老客戶展期優先 擠壓新貸戶

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

房貸資金緊俏，新申辦房貸仍須排隊等撥貸，各銀行因應央行控管放款集中度，以及不動產市場風險等因素，對於一般傳統房貸，除了公股行庫配合政策以新青安房貸為優先外，民營銀行則以理財貴賓客戶、既有房貸客戶展期等為優先，都擠壓新辦房貸額度導致排隊等更久。

民營銀行高層指出，央行嚴控各銀行不動產授信比重，要降低相關授信集中度，再加上今年來的大交屋潮，以及房市下行風險可能增加等因素，因此銀行對於房貸相關業務成長腳步自然也放緩，房貸資金吃緊狀況也就暫難緩解，因此不少既有的房貸老客戶展期維持額度，對銀行來說會更優先於新房貸戶。

另外，房貸客戶因為與銀行建立長期的契約關係，並且有資產也有較多理財工具選擇空間，因此銀行多會開發這些客群的理財業務商機，相對的，已經是理財貴賓的族群若有新增房貸，也較容易成為銀行優先受理的對象。

央行 公股行庫 新青安房貸

延伸閱讀

年薪百萬還被「媽媽管」 他想出國玩卻被唸：要買房給我們住

退休夫妻存800萬+月領5萬 和兒子討論「遺產分配」後悔：早知就不存錢了

中職／狂！象迷提前24小時排隊 就為SUPER JUNIOR-D&E聯名球衣

玉山AI金融顧問 量身解答

相關新聞

壽險業投資不動產創新高 法規鬆綁助攻 餘額達1兆5,953億元

根據中央銀行最新統計，截至2025年6月底為止，壽險業不動產投資餘額已達1兆5,953億元，創歷史新高，6月單月淨增資金...

金融大回饋論壇／彭金隆三階段行動 打造共好正向循環

金管會啟動「金融大回饋」行動計畫，主委彭金隆昨（6）日指出，金融業應將「回饋社會內化為經營核心」，並朝系統性、整合性、前...

兆豐證 聚焦AI權證

今年台股迄7月底小漲2.3%，期間行情劇烈震盪，高低點落差達6,600點，以AI股居市場主流。兆豐證券除提供投資人精準參...

上市公司Q2財報 申報至14日

臺灣證券交易所昨（6）日表示，截至目前為止，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為958家及89家，共計1,047家。...

壽險布局商辦大樓 加速度

進入2025年，隨著壽險業不動產投資最低投報率門檻自2.97%大降至2.419%，新制自元月上路，形成重大利多，壽險資金...

銀行力推二順位、理財型房貸

央行打房以及不動產市場前景面臨價格鬆動等變數，使得國銀承作房貸量能持續吃緊，態度也轉趨保守，但是以房屋為擔保等非屬房貸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。