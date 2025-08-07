銀行力推二順位、理財型房貸

央行打房以及不動產市場前景面臨價格鬆動等變數，使得國銀承作房貸量能持續吃緊，態度也轉趨保守，但是以房屋為擔保等非屬房貸的其他相關貸款，銀行則是積極承作，乘機賺取較高利差，提供民眾活化資產理財選擇，銀行則可乘機開發財富管理業務商機。

傳統房貸必須計入銀行法第72-2條規定上限，也就是房貸與土建融放款總額不得超過存款及金融債發行合計三成，通常銀行都會以28%上下為警戒線，觸及就會開始暫緩收件，因此導致不少民眾房貸求貸無門，而銀行因為資金或是作業能量難以消化，也紛紛拉高房貸利率以價制量，除了新青安以外，一般首購房貸利率甚至2.6%以上到3%快成常態。

銀行推房屋相關的非房貸放款商品概況 圖／經濟日報提供

再加上各銀行普遍對房貸估價與成數嚴格控管，而非以成交價做為房貸額度與成數計算基礎，也使得不少房貸戶貸不到預期的理想金額，需要設法活化資產籌資。

因此銀行雖然基於各種理由控管房貸放款量能，但是環繞房屋衍生的其他貸款，包括擔保放款如二順位房貸、理財型房貸，或房屋裝修相關信用貸款，卻是積極承作，兼賺手續費與利差收益，還可順帶耕耘理財業務。

公股的兆豐銀行就針對理財型房貸，推出一段式2.798%起方案，相對一般首購房貸利率，其實差距不大，另外，針對已經有辦理銀行房貸的族群，則是推出裝修房屋信貸，前三期優惠利率0.66%，且不限兆豐銀房貸戶，其他銀行有房貸也可以申辦，降低授信風險並擴大客源。

台中銀行則是積極控管一般傳統房貸，目前台中銀依銀行法第72-2條計算的房貸與土建融比重，已經降到約26%，但是台中銀對於二順位房貸也就是俗稱的二胎房貸，以及理財型房貸、裝修房屋信貸，則是積極行銷，除了信貸外其他同樣以房屋為擔保品，可以同步拉高手收與利差收益。

安泰銀則是爭取轉貸族群開辦理財型房貸，以及優惠利率的信貸，以幫助客戶擴大理財資金調度空間與彈性的優點，吸引已有房貸客群轉進。