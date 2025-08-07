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壽險布局商辦大樓 加速度

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

進入2025年，隨著壽險業不動產投資最低投報率門檻自2.97%大降至2.419%，新制自元月上路，形成重大利多，壽險資金再度加速進場商辦大樓。

中央銀行自2022年啟動升息循環以來，至2024年第1季止，累計升息3.5碼（0.875個百分點），壽險業適用的不動產投資最低投報率也因此一度拉升至2.97%，使得原本受壽險資金青睞的商用不動產，如辦公大樓等標的投報率偏低、吸引力驟降。為追求更高報酬，壽險業紛紛轉向物流、倉儲與工業地產，透過購地自建、回租、分租等模式經營，投報率普遍落在3%至5%之間，成為資產配置新寵。

進入2025年，隨著壽險業不動產投資最低投報率門檻自2.97%大降至2.419%，新制自元月上路，形成重大利多，壽險資金再度加速進場。其中，以元大人壽動作最為積極，繼5月以21.7億元標下台北市中山區住宅區地上權土地後，8月又以21.97億元、溢價率達10.57%拿下原美國在台協會（AIT）舊址地上權案，基地面積約462坪、每坪單價約476萬元， 鎖定長期收益型不動產進行資產布局。除元大人壽外，三商美邦人壽（2867）也於今年4月針對南港國際一、二期投資案進行增資。

壽險業

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